林郁婷「穿金戴銀」手鍊是教練送的　幸運物發威奪奧運金牌





▲林郁婷以拳擊造型搭配喬治傑生18K金Reflect系列珠寶。（圖／喬治傑生提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

在巴黎奧運期間不畏性別爭議的國際霸凌風波，為台灣拿下首面奧運女子拳擊金牌的「台灣女兒」林郁婷，在奪金之際開心依傳統背起教練曾自強，讓大眾見證師徒倆堅定的革命情感，她透露奧運前夕教練特別送她丹麥王室御用品牌喬治傑生（Georg Jensen）Reflect系列18K金與純銀製的雙色手鍊作為生日禮物，祝她能在國際舞台「穿金戴銀」，此幸運寓意果然發威助她摘金。

▲林郁婷常戴的喬治傑生Reflect系列18K金純銀鍊節雙色手鍊，是教練曾自強在奧運前送的禮物，祝她「穿金戴銀」，32,300元。

▲林郁婷疊搭的喬治傑生Reflect系列秋冬新款18K金項鍊，小型款45,400元。



教練送的喬治傑生18K金與純銀材質的Reflect雙色手鍊，成為林郁婷經常佩戴的重要幸運物，此系列正是鼓勵佩戴者自我認同、無畏世俗的個性之作，分別有單墜或鍊結成圈的設計，每一件均經過精工打磨呈現光滑質感，能與肌膚完美貼合，項鍊、手鍊都適合疊搭，林郁婷受品牌之邀分別示範18K金與純銀Reflect珠寶，展現自信美感。

▲林郁婷佩戴喬治傑生Reflect系列純銀首飾。

另一丹麥品牌Pandora也是林郁婷的心頭好，她參加奧運英雄大遊行時，手腕上戴著Pandora蜘蛛人與鋼鐵人串飾手鍊，洩露了她也是漫威迷，難敵可愛串飾的魅力。





▲林郁婷戴Pandora蜘蛛人與鋼鐵人串飾手鍊，與教練曾自強一起出席奧運英雄大遊行。（圖／翻攝林郁婷臉書）