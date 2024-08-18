林郁婷奧運後第一拳獻給李洋！穿一模一樣的衣服狂比愛心、玩遊戲

▲李洋（左）、林郁婷參加台灣機能服飾品牌VERVE活動，比臉頰愛心寵粉。（圖／記者李毓康攝，以下同）

記者林明瑋／台北報導

奧運金牌得主李洋和林郁婷出席台灣機能服飾品牌VERVE活動，兩人以相同的黑上衣與短褲現身， 除了秀出奧運金牌分享榮耀與喜悅，還玩起羽球與拳擊對抗的遊戲，林郁婷說：「比完賽還沒有人敢叫我出拳。」李洋笑回：「嗆人家不是我的Style！」互動超有哏。

▲李洋與林郁婷玩羽球與拳擊對抗的遊戲，金牌教練曾自強（中）當裁判。

林郁婷和李洋的粉絲擠滿活動現場，兩人除了滿足拍照需求，朝各個方向比出臉頰愛心，也和粉絲們擊掌、拍照，場面熱烈，主持人戲稱他們是「金童玉女」，讓兩人忍不住噴笑，即將卸下選手身份，轉任教職的李洋，未來會不會因為運動量變少而有改變？他笑說：「我覺得還是會保持我的身材吧，希望大家督促我，不要變得太胖。」

受訪時除了談及訓練與參賽的心情，林郁婷提到J.K.羅琳時也相當大方，更轉為正面力量，「從我練拳到現在，參與拳擊的人口數逐漸提升，參與運動的民眾也越來越多，大家可能透過『某作者』認識了拳擊、認識了體育，希望大家可以持續的關注體育」。至於川普在造勢活動中無的放矢攻擊林郁婷，她說：「他說什麼其實不用太在意，每個人本來就有不同的樣子，也會有不同的聲音，要去包容，不用因為不同的聲音去辯解。」

▲李洋帶兩屆奧運金牌出席VERVE活動。

活動橋段之一的「金牌大戰」，是李洋拿羽球拍、林郁婷戴拳擊手套，打起超大羽毛球，由林郁婷教練曾自強擔任裁判，賽前林郁婷笑言比完賽後，還沒有人敢叫她出拳，頗有較量意味，讓李洋直回：「嗆人家不是我的Style。」林郁婷連忙解釋：「我是把比賽後的第一拳獻給大家。」

李洋與林郁婷將在8月23日晚間出席微風信義之夜，走上時尚紅毯，林郁婷說：「希望可以擁有最好的狀態、最華麗的方式登場。」李洋則表示：「帶給大家不一樣、運動員以外的樣貌。」

▲林郁婷出場時開心反拍粉絲，並在台上秀出奧運金牌。