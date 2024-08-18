fb ig video ETtoday search mobile

林郁婷奧運後第一拳獻給李洋！穿一模一樣的衣服狂比愛心、玩遊戲

>

▲▼林郁婷與李洋出席機能服飾品牌VERVE活動。（圖／記者李毓康攝）

▲李洋（左）、林郁婷參加台灣機能服飾品牌VERVE活動，比臉頰愛心寵粉。（圖／記者李毓康攝，以下同）

記者林明瑋／台北報導

奧運金牌得主李洋和林郁婷出席台灣機能服飾品牌VERVE活動，兩人以相同的黑上衣與短褲現身， 除了秀出奧運金牌分享榮耀與喜悅，還玩起羽球與拳擊對抗的遊戲，林郁婷說：「比完賽還沒有人敢叫我出拳。」李洋笑回：「嗆人家不是我的Style！」互動超有哏。

▲▼林郁婷與李洋出席機能服飾品牌VERVE活動，中為拳擊國家隊教練曾自強。（圖／記者李毓康攝）

▲李洋與林郁婷玩羽球與拳擊對抗的遊戲，金牌教練曾自強（中）當裁判。

林郁婷和李洋的粉絲擠滿活動現場，兩人除了滿足拍照需求，朝各個方向比出臉頰愛心，也和粉絲們擊掌、拍照，場面熱烈，主持人戲稱他們是「金童玉女」，讓兩人忍不住噴笑，即將卸下選手身份，轉任教職的李洋，未來會不會因為運動量變少而有改變？他笑說：「我覺得還是會保持我的身材吧，希望大家督促我，不要變得太胖。」

受訪時除了談及訓練與參賽的心情，林郁婷提到J.K.羅琳時也相當大方，更轉為正面力量，「從我練拳到現在，參與拳擊的人口數逐漸提升，參與運動的民眾也越來越多，大家可能透過『某作者』認識了拳擊、認識了體育，希望大家可以持續的關注體育」。至於川普在造勢活動中無的放矢攻擊林郁婷，她說：「他說什麼其實不用太在意，每個人本來就有不同的樣子，也會有不同的聲音，要去包容，不用因為不同的聲音去辯解。」

▲▼李洋出席機能服飾品牌VERVE活動。（圖／記者李毓康攝）

▲▼李洋出席機能服飾品牌VERVE活動。（圖／記者李毓康攝）

▲李洋帶兩屆奧運金牌出席VERVE活動。

活動橋段之一的「金牌大戰」，是李洋拿羽球拍、林郁婷戴拳擊手套，打起超大羽毛球，由林郁婷教練曾自強擔任裁判，賽前林郁婷笑言比完賽後，還沒有人敢叫她出拳，頗有較量意味，讓李洋直回：「嗆人家不是我的Style。」林郁婷連忙解釋：「我是把比賽後的第一拳獻給大家。」

李洋與林郁婷將在8月23日晚間出席微風信義之夜，走上時尚紅毯，林郁婷說：「希望可以擁有最好的狀態、最華麗的方式登場。」李洋則表示：「帶給大家不一樣、運動員以外的樣貌。」

▲▼林郁婷出席機能服飾品牌VERVE活動。（圖／記者李毓康攝）

▲▼林郁婷出席機能服飾品牌VERVE活動。（圖／記者李毓康攝）

▲▼林郁婷出席機能服飾品牌VERVE活動。（圖／記者李毓康攝）

▲林郁婷出場時開心反拍粉絲，並在台上秀出奧運金牌。

►王冠閎、王齊麟用長外套征服派對紅毯　陳弈通穿印花裙變得不一樣

►奧運金牌林郁婷、李洋將走紅毯　微風信義之夜8／23登場

 

關鍵字：

林郁婷, 李洋, 曾自強, VERVE

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

命中帶財、最旺夫的3大星座女！Top 1聰明能幹還是理財達人

命中帶財、最旺夫的3大星座女！Top 1聰明能幹還是理財達人

比喝油還肥的4大食物！「火鍋絕配」更是熱量超越炸雞漢堡

比喝油還肥的4大食物！「火鍋絕配」更是熱量超越炸雞漢堡

淡水逛老街、買鐵蛋　還有6間隱藏在地美食不能錯過

淡水逛老街、買鐵蛋　還有6間隱藏在地美食不能錯過

山下智久戴寶格麗15萬錶遊喬治亞　極簡黑白配造型照樣帥 三井南港LaLaport傳延後開幕　業者證實：確實有變數 星冰樂買一送一來了！星巴克8／19限定一天14款好友分享 第一眼看到老人還是嬰兒？一張圖秒測你的未來運勢 「愛逞強裝沒事」星座Top 3 ！第一名最會演　其實很在意他人看法 誠品書寫便利店文具展　開賣「香菜墨水」超奇妙 日本超市LOPIA進駐天母SOGO　開賣自家和牛串「買五送一」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面