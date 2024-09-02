腸道被稱為「第二大腦」！盤點「腸道健康」的7個好處





▲腸道健康有效降低抑鬱機率。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

記者曾怡嘉／綜合報導

現在人越來越注重腸道健康，腸道被稱為「第二大腦」，研究顯示，腸道健康可以改善情緒狀態，盤點腸道健康的7的好處，比你想像的還要多。

#改善消化功能

腸道健康能夠幫助食物的消化和營養的吸收，從而減少消化不良、腹脹和便秘等消化系統問題。當腸道中的有益菌群平衡時，能夠促進食物的有效分解，減少消化系統的不適。

#增強免疫系統

腸道內的微生物群是人體免疫系統的第一道防線。約有70%的免疫細胞存在於腸道中，健康的腸道微生物群能夠抑制有害病原體的增長，幫助免疫系統更有效地抵抗感染和疾病。

#降低焦慮、抑鬱

腸道被稱為「第二大腦」，因為它與大腦之間存在著複雜的聯繫。腸道中的微生物可以影響神經遞質的生成，如5-羥色胺（serotonin），這種物質與情緒調節有關。健康的腸道環境有助於降低焦慮和抑鬱的風險，並改善整體情緒狀態。

▲優格能平衡腸道內的微生物環境，抑制有害菌的增長。（圖／Unsplash）

#調節體重

腸道健康與體重管理密切相關。研究顯示，腸道微生物群的組成會影響食物的代謝方式以及脂肪的儲存。維持腸道健康能幫助保持體重穩定，並預防肥胖相關的健康問題。

#減少炎症

健康的腸道微生物群有助於減少全身性炎症，這對預防慢性病如心臟病、糖尿病和某些癌症具有重要意義。腸道中的益生菌可以通過抑制有害菌的繁殖來降低腸道內和全身的炎症反應。

#提升營養吸收

健康的腸道能夠更有效地吸收維生素和礦物質，如維生素K、維生素B群、鈣和鎂等，這些營養素對維持骨骼健康、血液凝固、能量代謝等都至關重要。

#增進皮膚健康

腸道中的有益菌能夠減少體內的毒素和炎症，這對預防和緩解皮膚問題如痤瘡、濕疹和乾燥症狀都有幫助。