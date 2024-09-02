fb ig video ETtoday search mobile

腸道被稱為「第二大腦」！盤點「腸道健康」的7個好處

>

▲▼盤點「腸道健康」的7個好處 。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

▲腸道健康有效降低抑鬱機率。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

記者曾怡嘉／綜合報導

現在人越來越注重腸道健康，腸道被稱為「第二大腦」，研究顯示，腸道健康可以改善情緒狀態，盤點腸道健康的7的好處，比你想像的還要多。

#改善消化功能

腸道健康能夠幫助食物的消化和營養的吸收，從而減少消化不良、腹脹和便秘等消化系統問題。當腸道中的有益菌群平衡時，能夠促進食物的有效分解，減少消化系統的不適。

#增強免疫系統

腸道內的微生物群是人體免疫系統的第一道防線。約有70%的免疫細胞存在於腸道中，健康的腸道微生物群能夠抑制有害病原體的增長，幫助免疫系統更有效地抵抗感染和疾病。

#降低焦慮、抑鬱

腸道被稱為「第二大腦」，因為它與大腦之間存在著複雜的聯繫。腸道中的微生物可以影響神經遞質的生成，如5-羥色胺（serotonin），這種物質與情緒調節有關。健康的腸道環境有助於降低焦慮和抑鬱的風險，並改善整體情緒狀態。

▲▼盤點「腸道健康」的7個好處 。（圖／Unsplash）

▲優格能平衡腸道內的微生物環境，抑制有害菌的增長。（圖／Unsplash）

#調節體重

腸道健康與體重管理密切相關。研究顯示，腸道微生物群的組成會影響食物的代謝方式以及脂肪的儲存。維持腸道健康能幫助保持體重穩定，並預防肥胖相關的健康問題。

#減少炎症

健康的腸道微生物群有助於減少全身性炎症，這對預防慢性病如心臟病、糖尿病和某些癌症具有重要意義。腸道中的益生菌可以通過抑制有害菌的繁殖來降低腸道內和全身的炎症反應。

#提升營養吸收

健康的腸道能夠更有效地吸收維生素和礦物質，如維生素K、維生素B群、鈣和鎂等，這些營養素對維持骨骼健康、血液凝固、能量代謝等都至關重要。

#增進皮膚健康

腸道中的有益菌能夠減少體內的毒素和炎症，這對預防和緩解皮膚問題如痤瘡、濕疹和乾燥症狀都有幫助。

關鍵字：

腸道健康, 免疫系統, 情緒調節, 體重管理, 皮膚健康

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

性格太軟降不住老公的星座女！TOP 1溫柔又賢慧　對另一半超體貼

性格太軟降不住老公的星座女！TOP 1溫柔又賢慧　對另一半超體貼

第一眼看到指紋還是人臉？測試你對朋友的態度

第一眼看到指紋還是人臉？測試你對朋友的態度

日網超準心測「家門口貓咪的顏色」！看出你隱藏性格與弱點

日網超準心測「家門口貓咪的顏色」！看出你隱藏性格與弱點

喬治克隆尼律師老婆俏麗登威尼斯　漂亮模樣「比女明星還女明星」 表面乖乖牌「脾氣卻超硬」星座Top 3 ！第一名變臉是核彈級　 11個Google搜尋隱藏彩蛋＆小遊戲　腦筋急轉彎、名偵探柯南玩玩看 星巴克9／2起連續兩天買一送一　3款星冰樂現賺一杯 情侶在「特定階段」決定同居　戀情更長久 王齊麟女友「陳詩媛」152公分穿出好比例　謹記2：8原則顯高5公分 夏季吃涼麵是首選！營養師傳授健康吃「4大原則」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面