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6個南韓「小眾設計師品牌」時髦平價不易撞衫　Jennie、NewJeans都在穿

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文／美人圈

到南韓旅遊怎麼能錯過小眾設計師品牌呢？今天就來介紹小編私藏的6個南韓小眾設計師品牌，有Jennie在最新合作單曲《SPOT》中穿過的上衣，以及今年最流行的Blockcore風格，時髦平價又不容易撞衫！

南韓「小眾設計師品牌」推薦

1：OJOS

Jennie在最新的合作單曲中穿過的同款綁帶上衣，正是來自南韓的小眾機能風品牌OJOS。這個品牌以運動機能風為主，並融入近年流行的芭蕾風和少女風，加上特殊的拼接剪裁，形成獨有的機能芭蕾少女風格，已成為近年南韓熱門的小眾品牌之一。

▲小眾品牌 。（圖／翻攝自IG）

▲Jennie。（圖／IG@jennierubyjane）

大勢女團NewJeans和aespa都穿過他們的衣服，OJOS雖然是小眾設計師品牌，但在愛豆和粉絲中都享有極高的認可度。

2：Crank

經常在愛豆舞台及日常私服中出現的甜酷少女風品牌Crank成立於2017年，品牌希望每個人不受到年齡的限制，可以藉由穿搭來自由表達「We are still young」的理念。Crank以日常可見的單品，加入褶皺綁帶、透視等元素，讓平凡的單品瞬間變得更有設計感，迅速成為南韓女生最愛的小眾品牌之一！

▲小眾品牌 。（圖／翻攝自IG）

▲甜酷少女風品牌Crank。（圖／IG@CRANK）

人氣女團(G)I-DLE也在最近逆襲南韓音源排行榜的收錄曲《FATE》MV 中，穿上品牌24SS復古學院風百褶裙，完全充滿著青春的氣息。

3：Asif caile

喜歡今年最流行的Blokecore風格，千萬不能錯過這個小眾品牌Asif Caile！品牌主打美式復古少女風，像是近期最熱門品項的球衣，大面積的美式復古造型上衣，以及品牌熱門品項吊帶、T恤，融入少女感的蝴蝶、蕾絲設計元素通通都有，又甜又酷的風格，完全正中小編的心啊！

▲小眾品牌 。（圖／翻攝自IG）

▲Red Velvet Joy。（圖／IG@imyour_joy）

如果你也想穿出甜酷女孩的感覺，Asif Caile絕對是不二選擇。

4：Bohemseo

暗黑系辣妹品牌Bohemseo以黑白灰色調為基礎，色彩簡單但款式卻非常具有設計感。在最新的夏季款式中，融入了哥特風及廢土沙丘風格，讓Bohemseo在南韓一眾品牌中獨樹一幟。如果你想第一次嘗試這種風格，它們家也有很多基礎款式單品，剪裁和版型都非常優秀，不用擔心不好駕馭哦！

▲小眾品牌 。（圖／翻攝自IG）

▲暗黑系辣妹品牌Bohemseo。（圖／IG@BOHEMSEO）

如果你喜歡暗黑風格，卻又希望在日常穿搭中保持時尚感，那麼Bohemseo這個品牌絕對是妳的不二選擇。

5：Clutstudio

還沒入手今年最火紅的Y2K風格單品嗎？來看看這個小眾品牌Clutstudio吧！品牌風格屬於鬼馬甜辣風，超多趣味的印花單品上衣，非常適合在夏天購入一件呢！在最新一季的品項中還加入了二次元文化的元素，穿上瞬間回到千禧年代的感覺！可愛又有個性的獨特設計，走在路上絕對讓人眼前一亮。

▲小眾品牌 。（圖／翻攝自IG）

▲小眾品牌Clutstudio，品牌風格屬於鬼馬甜辣風。（圖／IG@clutstudio_hellgirl）

6：Glowny

有「南韓BM」之稱的小眾設計師品牌Glowny，以韓式簡約風格出名。基礎款式的T恤配上小小的Logo布標，簡單又不失設計感，是日常穿搭中絕對不會出錯的單品！品牌隨性又舒適的低調風格，以及版型做工精細，是韓妞們最愛的小眾品牌之一，也是許多韓星私下穿搭的愛牌！

▲小眾品牌 。（圖／翻攝自IG）

▲小眾設計師品牌Glowny。（圖／IG@miyayeah）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 小眾品牌, 南韓, 穿搭

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