LIVE／台北101新任董座賈永婕首露面　上任第一天初談未來方向

記者蔡惠如／綜合報導

台灣知名地標台北101新任董座賈永婕，在今（9／3）正式與張學舜交接，接下董事長職務，也是101大樓首位娛樂圈出身的董事長，預計在下午3：30舉行首場記者會，將與101總經理朱麗文一起出席，分享台北101未來的經營策略及理念，《ETtoday新聞雲》也將全程直播。

▲賈永婕接101董座，上任當天就開記者會。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

財政部日前宣布賈永婕成台北101新任董事長，引起業界討論，台北101金融大樓主要由3個部分構成，包括辦公室、觀景台與購物中心，股東除了泛公股之外，還有台灣伊藤忠投資股份有限公司、中聯信託、中華電信等，組織龐大，未有大型企業管理經歷的賈永婕接手董事長一職，也讓外界關注。

賈永婕2002年閃婚德杰集團董事長王明德之子王兆杰，其夫家曾經營ATT 4 FUN前身「紐約紐約購物中心」，當時百貨部門則由王明德長女王晶盈掌舵，賈永婕還一度出任商場的時尚總監職位，之後因經營虧損，在2010年8月封館停止營業，並由吸引力集團接手。

賈永婕婚後減少出現在螢光幕前，但仍持續與娛樂圈保持友好關係，她最為人樂道的事蹟是在防疫期間，曾發現醫療院所的「高流量氧氣鼻導管全配系統」明顯不足，便開始號召商界、演藝界一起募款，一台要價27萬的器材，在短短時間就募集330台，她不但募款，還親自拜訪廠商且送至醫療院所，一度被網友被封為防疫天使。

然而募款的感謝名單個個有來頭，除演藝界人士小S、鍾欣凌、于美人、柴智屏、曾寶儀等，因老公是德杰集團第二代，包括遠雄集團、皇翔建設、全坤建設、璞園建築、忠泰集團、國美機構、聯虹建設、泰嘉開發、欣華開發、福樺建設等，以及星宇航空張國煒、海霸王、華泰也在榜上，還有富邦集團的蔡明忠全部榜上有名。

雖展現良好政商人脈實力，歷屆台北101董事長除了政大財政系副教授周德宇之外，其他都有商界經營背景，而周德宇本身專長則包括產業經濟、企業競合等，賈永婕之前未有經營大型企業的經歷，也是她接手後的新挑戰。針對賈永婕接任董事長的相關營運規劃，也將在首個對外公開的記者會進行說明。