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「憑實力單身」的4大特點！意見很多、最後一個嚇跑異性

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星座。（圖／netflixkr IG）

▲難怪萬年單身，出現以下4個特質，馬上嚇跑異性。（示意圖／netflixkr IG）

記者鮑璿安／台北報導

許多萬年單身的人，或許並不是外貌出問題，而是某些性格特質，讓對方一下就被嚇跑，所以若是想要立刻告別單身，快檢視一下自己是否有以下幾個「單身地雷特點」，千萬別小看，出現任何一個都會讓異性卻步！

1. 宅到破表

認識初期的關鍵，肯定是雙方創造獨處的機會，不過若是你處處表現出「宅」的樣貌，根本無法約會、製造火花，絕對會嚇跑不少人，就算對方有了想追的心，也會一再三思。所以宅是間接單身的理由，會讓兩人相處速度變慢很多，可能別人都已經進階到下一階段，而你們還停留在原地，完全無助於脫單。

2. 嘴上說沒意見，其實意見很多

交往前其實就是培養彼此默契的時刻，若是對方突然打了退堂鼓，或許是自己性格出現問題，尤其是「嘴上說沒意見，其實意見很多」，這點應該是男生都很討厭卻不敢明說的事情。像是問對方想吃什麼，剛開始偏不表態，等到吃到不好吃的東西踩雷了，就開始變臉，任誰都不想進一步相處。

3. 管太多

切記交往前千萬不要干涉對方的行為，因為彼此都是獨立的個體，沒有理由交往前就必須為對方改變，而且無意間約束他人，很可能讓人覺得你像媽媽一樣管這個、管那個，對於男生而言，絕對是大忌一條，誰都不想要因為戀愛失去自己的生活。

4. 奪命連環call

記得不管脫單與否，都應該保留自己生活的全貌，而不是有了心儀對象就改變了世界，過度依賴對方，甚至奪命連環call，只會讓對方產生很大的負擔，好像戀愛之後更加沒有自己的空間，那還不如各自退回原位，當朋友比較好。 

關鍵字：

單身, 脫單, 地雷特點, 異性, 性格

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