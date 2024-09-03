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BELLAVITA大廳出現古風小城　小橋流水還有華麗茶樓

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▲BELLAVITA寶麗廣塲出現古風小城。（圖／業者提供）

▲BELLAVITA寶麗廣塲出現古風小城，假日還有傳統手作技藝駐點。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

信義區BELLAVITA迎來周年慶檔期，而一向為人津津樂道的中庭佈置，今年也別開生面的以中式庭園為主題，在寬廣的天蓬下，舒適的空間裡隔絕秋老虎的炙熱，一座六呎高的茶樓優雅現身，旁邊還有小橋流水，走進其空間彷彿回到宋代文人品茶的江南煙雨，讓民眾眼睛一亮。

▲BELLAVITA寶麗廣塲出現古風小城。（圖／業者提供）

在BELLAVITA商場的華麗中庭，出現一座古色古香的小型中式古鎮，民眾可以穿過木製牌樓，進入到人聲鼎沸的「寶麗鎮」，穿梭在各式特色店鋪，沿著身旁的小橋流水輕鬆漫步，再抬頭仰望冉冉升起的天燈，伴隨悅耳的絲竹聲，彷彿置身在江南煙雨之中。

▲BELLAVITA寶麗廣塲出現古風小城。（圖／業者提供）

▲BELLAVITA寶麗廣塲出現古風小城。（圖／業者提供）

以盛行飲茶文化的宋朝為靈感，效仿古時候依水而建的亭台樓閣，寶麗廣塲一樓中庭這次也特別打造一間六公尺高的茶樓「牡丹苑」，活動期間將由梅門食踐堂帶來獨特的「甩茶工藝」，其由太極茶人穩定地甩動，去除雜味釋放自然的花果香，可在現場品茗雅致茶韻。周末假日時刻，還有各式傳統民俗手作技藝，更加增添熱鬧節慶氛圍。

▲BELLAVITA寶麗廣塲出現古風小城。（圖／業者提供）

原本的露天咖啡廳，也改造成客棧風格的「百花棧」，讓民眾沈浸在古鎮裡的詩情畫意和繽紛色彩，體驗古今商人在車馬勞頓之間的茶語溫情。被精品名店圍繞著的小店攤販，也象徵傳統與現代的巧妙融合，營造出獨一無二的視覺衝擊，其佈置即起展出至9／22止。

▲BELLAVITA寶麗廣塲出現古風小城。（圖／業者提供）

▲BELLAVITA寶麗廣塲出現古風小城。（圖／業者提供）

周末假日從中午12：30至下午6：30期間，憑BELLAVITA當日消費滿100元發票，即可免費兌換一項手作坊商品，9／7至9／8糖葫蘆剪紙、9／14至9／15捏麵人麥芽餅、9／17畫糖人麥芽餅、9／21至9／22畫糖人龍鬚糖。

寶麗廣塲十五周年慶，也將從9／6至9／22開跑，今年回饋方案豐富，活動期間當日消費累計達指定門檻，即可兌換滿額禮，消費滿5萬元，送日本製陶瓷碗盤餐具、山口小鼎膾日式丼飯海鮮料理雙人套餐、會員點數166點三擇一；消費滿15萬元，送15周年慶限量墨香茶韻旅行茶具組、a3新義式餐廳雙人午間套餐、會員點數500點三擇一；消費滿50萬元，送伊萊克斯空氣清淨機、勞瑞斯牛肋排餐廳平日四人午間套餐、會員點數1666點三擇一；消費滿120萬元，送麗固如意金邊十八件組、侯布雄法式餐廳 四人套餐、會員點數4000點三則一。

▲勞瑞斯牛肋排餐廳的頂級烘烤牛肋排。（圖／勞瑞斯牛肋排餐廳提供）

▲勞瑞斯牛肋排餐廳的頂級烘烤牛肋排。（圖／資料照）

業者表示除滿額禮之外，9／3至9／20期間，單日消費滿100萬元，可享會員點數2倍贈、單日消費滿200萬元，享會員點數3倍贈，9／21至9／22限定兩天，也推出購物享點數雙倍回饋。而周年慶期間於指定品牌消費滿3萬元起，再加送Café Kitsuné單人或雙人下午茶。特定品牌單筆消費滿20萬，即回饋當櫃的酬賓券1萬元。於指定主題餐廳單筆消費滿2萬元，即可兌換當次用餐餐廳之美食抵用券1,000元。

▲台北101、麗晶精品周年慶。（圖／各業者提供）

▲台北101周年慶準備開跑，今年回饋最高達15%。（圖／各業者提供）

台北101周年慶9／5起正式開跑，針對自家聯名卡會員祭出15%的最高回饋，聯名卡新會員則有長達3個月的消費點數10倍送優惠，每年秒殺的101紀念小熊，今年則與浪琴表聯名，消費滿5萬元即可兌換。

台北101一年一度的周年慶活動從9／5起至10／13展開，其「黃金週預購會」從8／29至9／4率先拉開序幕，吸引廣大會員與時尚愛好者的關注，祭出持有台北101聯名卡會員，在秘境花園觀景台、流行美妝、國際精品最高可享有15%回饋，並有機會搶先購買限量商品。而首次辦理聯名卡的消費者，更有長達3個月的點數十倍送優惠。

▲台北101、麗晶精品周年慶。（圖／各業者提供）▲台北101、麗晶精品周年慶。（圖／各業者提供）

▲N°5 頂級珠寶系列《55.55 項鍊》；Mademoiselle J12 La Pausa 限定腕錶。

與台北101周年慶特色在於豐富多樣的品牌活動，除六大國際精品品牌的新店開幕外，三大快閃店也將在活動期間登場，CHANEL全球第五家、亞太區首間腕錶暨珠寶旗艦店已在8／27開幕，頂級腕錶品牌百年靈BREITLING，也將於9／3至9／22期間，在台北101打造快閃概念店，展示其140周年紀念限量錶款。

▲台北101、麗晶精品周年慶。（圖／各業者提供）

針對在地高端腕錶藏家最重要的World Masterpiece頂級珠寶腕錶大賞也登場，展示來自17個品牌共1,600件作品，並舉辦31場主題鑑賞會，其中包括多款全球首發的限量腕錶和高級珠寶，CHANEL高級腕錶暨珠寶也首次參加該活動，CHAUMET價值1億3500萬元的Harmonie項鍊也首度現身，主鑽石多達8.72克拉。

每年周年慶都秒殺的熱門台北101紀念小熊，本屆邁入21代，與LONGINES浪琴表合作的限量版飛行小熊，以其獨特的設計與品牌歷史結合，周年慶活動期間，消費滿5萬元的顧客即可兌換一隻限量小熊，數量有限售完為止。

▲台北101、麗晶精品周年慶。（圖／各業者提供）

關鍵字：

信義區, BELLAVITA, 周年慶, 古鎮, 中庭, 寶麗廣塲

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