理財規劃必備的「4筆錢存錢法」　小資族加速變富人

文／LOOKin

理財是人人都要學習的課題，小資族想要致富，就算擁有的本金不多，但只要做好正確的分配，也能從普通的小資族晉身成為富人！在理財之路上，推薦大家要先學會理財專家提出的「四筆錢理論」，將每個月的薪水做好正確的四種分配，想要致富會更有效率！

理財規劃必備的四筆錢理論



四筆錢之1. 要花的錢

存錢很重要，但設定好可以花的錢也不能因此忽略了！先將衣食住行等日常開銷劃分好，例如每個月必繳的房租、房貸、交通與三餐花費、娛樂費用甚至是上繳給父母的孝親費。

四筆錢之2. 保障的錢

人生難免會碰上無法預知的意外，要做好面對意外的準備，首要就是能有應對意外的大額金錢，也就是保險。做好符合自己需求的保險規劃，無論是醫療險、重大疾病險等可以試著去了解， 讓自己遇到意外時也能毫無負擔的面對風險。





四筆錢之3. 保本的錢

第三筆錢，是大家都一定想得到的「儲蓄」。每個月薪水入帳之際，先把該存起來的錢放在設定的帳戶，非到緊要關頭絕不去動用。這筆錢追求的是平穩，面對通膨的情況下收益或許不會太高，但能安穩達到儲蓄的目的。

四筆錢之4. 生錢的錢

就如前面提及的，面對現在的通貨膨脹，眼看市場物價越來越高，以小資族的薪水來說，光是應付日常花費就很吃力了，想用存錢來累積財富更是難上加難。藉由低風險的投資產品就需要靠著一筆錢來自主生錢，例如：股票投資、基金投資、房地產投資等。但如果小資族還沒有太多的資本，可以將錢放入高利活存的帳戶裡，有的銀行帳戶方案最高年利率甚至可達10%，穩定安全又大勝於存在普通的活期帳戶裡，也遠比定存還要有效率喔！

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