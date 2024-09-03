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《柳舟記》8告白金句：願在兩個人的歲月中，她可以活得更像她自己

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記者鮑璿安／綜合報導

古裝愛情劇《柳舟記》由張晚意、王楚然出演，根據狂上加狂創作的小説《嬌藏》改編，講述了柳眠棠身負重傷，被淮陽王崔行舟救下，柳眠棠醒來後失憶，將崔行舟錯認為夫君崔九，後跟隨崔行舟守護邊關，收穫彼此的故事。現在一起來看看當中天花板級別的告白金句台詞，讓你我很有感。

▲柳舟記 。（圖／翻攝自微博柳舟記）

▲古裝愛情劇《柳舟記》由張晚意、王楚然出演。（圖／翻攝自微博柳舟記，以下同）

1. 你想要的，自始至終都是一份平等的感情，就像是那戥秤上，一顆小小的銅錠，若是有一端失衡，哪怕只是多了一片鴻毛，你也決不允許，自己處在這樣的境地裡，你寧可瀟灑離去，孑然一身，你就是如此的驕傲。我喜歡你的這份驕傲，我也想，守護你的這份驕傲。

2. 我在意的，是與你棋逢對手的感覺，是你無論身陷何種境遇，都可以破局的智計，還有永遠活得肆意瀟灑的秉性，我心悅的，是全部的你。

3. 我不敢說，自己全然知曉你每一刻的心裡，但是我可以盡自己所能去體會。

4. 在你面前我從來都不是什麼王爺，我只是一個想要與你一起牽手一起共度一生的尋常男子罷了。

▲柳舟記 。（圖／翻攝自微博柳舟記）

5. 你在的地方，就是我該去的地方。

6. 唯願在兩個人的歲月中，她可以活得更像她自己。

7. 若是成為了夫妻，那她的喜樂便是我的喜樂，她的重擔亦是我的重擔，眠棠就是如此，不著一辭，就站在我的身邊，默默地陪我擔下了責任。

8. 因為他知道，只要我想要，就會自己攀著梯子去摘月亮，所以他永遠會是那個堅實可靠，站在地上替我扶穩梯子的人，而我也會全然地交託信任。

關鍵字：

古裝劇, 愛情故事, 金句台詞, 張晚意, 王楚然

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