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淡水的矜持與浪漫　倘佯在斜陽下的單車旅遊享受獨處

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圖文／own 一個人生活

河畔風情，一個人的單車旅遊

淡水，原名滬尾，意思是雨水的盡頭。我們閱讀鍾文音的《想你到大海》，淡水似乎承載了幾百個年頭的情懷，而依舊保有自己獨特的風情，原來地方與人的連結，也可以很深很深。坐落在台北的最角落，長年接受浪潮和雨水的洗禮，往昔片段卻不曾泛黃。在這裡的人，都離不開這桀驁不馴之地。

為何選擇單車旅遊？

午後的捷運站，眼前的淡水河自個兒漫步，就這樣延伸到了好遠好遠。索性租了一台單車，吹著海風，沿河流的方向前進，沒有什麼比這更清閒了。少了喧鬧的引擎；少了等待紅綠燈的時間；少了城市人的忙碌步調。

你可以不需要任何理由地旅行，一整天的行程，或者沒有行程，都由你。

單車旅遊在淡水：河的另一端，到不了的遠方

光是沿著淡水河前進，就足以讓人忘卻許多事。

在那裡的人沒有步調可言，有的人悠閒地散著步；有的人在樹下乘涼，繁華的大台北，少有這樣的地方可以停歇。偶爾可以看到幾艘船在航行，但距離很遠，就好像是靜止的一樣，而在它們身後，似乎永遠到不了的遠方，很寧靜。

單車旅遊在淡水：是人情味？還是只是湊巧的浪漫？

遇上單車同好，記得打聲招呼。

旅行的終點不一定是一個沒去過的地方，許多人會選擇淡水河的單車路線，是因為這裡有濃厚的歷史氣息、令人放鬆的環境、以及人。人的表情很難說謊，你可以注意看看周遭的人，或許你會了解為何大家都在這，即使你們不曾對望過。

單車旅遊在淡水：一起走入夕陽

在淡水，最美的是夕陽。

一個人旅行的好處在於，你可以自由選擇離開的時間，而在你離開淡水之前，一定要看看這裡的夕陽。無論你前進到哪，找個舒服的位置，好好地看著它，有些事情，一個人做也很好。如果你也對城市的生活感到疲倦；如果你也對人際有些許失望，找個像淡水一樣的地方來場一個人的單車旅遊，是你給自己的禮物。

一個人的單車旅遊，也要記得瀟灑轉身

繁忙的都市生活之下疲憊的心靈急需好好休息，如果你也想暫時躲避一下，那就來場一個人的單車旅遊吧。

《own 一個人生活》是一本以「獨處」為核心理念的生活雜誌，我們關注年輕世代一個人獨處的需求，期待用安定溫暖的力量，陪伴每個人學習獨處、擁有享受獨處的方式。

延伸閱讀

一個人旅行的五大意義與小秘訣！幫助你制定適合自己的獨旅計畫

5個森林旅遊地點提案：台灣北部森林秘境景點

※本文由《own 一個人生活》授權報導，未經同意禁止轉載。
https://www.ownbimonthly.com/

關鍵字：

own 一個人生活, 淡水, 單車, 旅遊

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