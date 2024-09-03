Bottega Veneta新包把編織藏起來！「神秘51區拍大片」工藝浴火重生

記者鮑璿安／台北報導

時尚的腳步來到秋冬時節，Bottega Veneta日前發表2024 秋冬系列形象廣告，前進神秘的 51 區周邊進行拍攝，從龜裂的大地之景汲取靈感，進而渲染出重生的力量。新季包款Liberta選擇藏起品牌最引以為傲的編織技法，以絲滑皮革打造出原始本色，衣著也綻放出新生力量。

▲Bottega Veneta 2024 秋冬系列形象廣告選在猶他州和內華達州，鄰近神秘的 51 區周邊拍攝。（圖／品牌提供）

創意總監Matthieu Blazy操刀的2024 秋冬系列傳遞出了內省、韌性與重生的情感，在那荒蕪之地，生命持續綻放，此次請到攝影師Alec Soth以寫實的鏡頭記錄下了眼前這片遼闊景致，而模特兒置身於聳立的岩石、空曠的道路，呼應秋冬秀場上呈現的一片荒漠場景。模特兒隨著鏡頭與隨風顫動的植物特寫交錯呈現，交織著燃燒的火焰聲和風聲，增添了未知和期待感。





▲Liberta採用同軸環和獨特的黃銅鉤扣開闔設計，跳脫Intrecciato 編織工藝。（圖／品牌提供）

品牌工藝浴火重生般，花朵洋裝通過雷射切割工藝打造出微型細紗花瓣，宛如沙漠玫瑰堅毅且優雅恣意綻放；火焰也被解讀為漸層彩繪，象徵餘燼的拼繡洋裝緊抓人目光。本季包款以絲滑皮革為核心，回溯品牌在 Intrecciato 編織工藝誕生前的工藝底蘊，Liberta包款成為形象照之中的重點，靈感源自 1970 年代典藏作品，採用同軸環和獨特的黃銅鉤扣開闔設計，跳脫Intrecciato 編織工藝，專注於上乘皮革的原始之美。





▲Burberry最新2024秋冬季形象視覺曝光，於英國湖區取景，主軸是致敬英國與愛爾蘭的景致與人文。（圖／品牌提供）

Burberry最新2024秋冬季形象視覺曝光，於英國湖區取景，主軸是致敬英國與愛爾蘭的景致與人文，創意總監Daniel Lee過去在Bottega Veneta 時代展現他豐沛的創造力，大眾知道他用色大膽、美感極簡，身為英國之子的他其實將許多傳統文化藏於設計背後，以一己之力用寶藍色成功喚醒了Burberry經典的戰馬圖案，這是他從前任創意總監 Riccardo Tisci接下Burberry之後，最具看點的變革之一。而最新2024秋冬時節，仍激發出Burberry實用和現代化的面貌，Daniel Lee提到，「我們的靈感來自於穿著Burberry的人物，以及戶外自然景觀，這些均是品牌所要傳承的傳統。而英國湖區讓人感到親切熟悉，又帶有冒險感」。