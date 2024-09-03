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超準！第一眼看到什麼？秒測你最近的「心理狀態」

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記者曾怡嘉／台北報導

眼前的圖片你第一眼看到什麼呢？視覺往往能顯露的內心狀態，小紅書上有一個心理測驗，你映入眼簾的第一個東西就能看出你最近的心理狀態，一起來測測看！

▲▼心理測驗。（圖／翻攝自小紅書）

▲（圖／翻攝自小紅書）

#你第一眼看到了什麼？

A.洞穴

B.兩個不明飛行物

C.外星人臉

D.墜落的人

-------------------（下有解析）

＃挑選A的你

看到洞穴代表你的最近的心理狀態相當冷靜，你不太容易會做出衝動的事情，即便有點不順總能以正能量化解，你不會被消極地的情緒所困擾，而你這樣的正能量也能影響身邊的朋友，營造出和諧正向的氛圍。

＃挑選B的你

看到兩個不明飛行物，代表你處在一種焦慮狀態，因為你總是習慣壓抑自己的情緒，時間久了就會容易爆發，也因為焦慮，連帶著你睡眠狀態也不太好，建議你可以找人傾訴把肩上的擔子放下來，有助你情緒的釋放。

＃挑選C的你

看到外星人臉代表你被壓力壓得喘不過氣來，看任何事情都覺得厭煩、不順眼，反映了你內心心浮氣躁，即便身邊待辦事項很多，只要靜下心來，一件一件逐一完成，心裡就會慢慢得到平靜。

＃挑選D的你

看到墜落的人，代表你最近處在一種低落狀態，可能是因為你對某人或是某件事有著過高的期許，但是後來發現事情不如你想像中發展，導致你感到沮喪，要了解不是每件事情都一定會順利，但你可以相信結局一定會是美好的，努力地朝這個方向發展。

關鍵字：

心理測驗, 心理狀態, 測試, 心情, 視覺測驗

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