夏末秋初落髮更明顯！4款口碑「頭皮精華」推薦　

▲年輕人也要正視落髮問題。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

最近頭髮一梳就斷？秀髮最明顯的老化症狀就是髮量變得細軟扁塌、不夠豐盈，健康成年人每天掉落約70到100根頭髮屬於正常現象，但如果在梳頭或洗頭時發現比平常脫落更多，且沒有新的毛髮長出，那就要小心髮絲開始老化症狀，如何對抗秀髮的老化痕跡，喚醒秀髮的青春力量就是要從「頭皮」開始！

除了老化，情緒壓力、產後賀爾蒙變化是造成落髮的常見原因。AVEDA首席藥理學家暨成分科學家 Alison Pawlus 博士分享：「氧化壓力也是造成頭皮老化、髮絲細軟易斷裂的關鍵因素。」這也是為什麼到了夏末初秋的季節，總會覺得落髮比平常更明顯。可別以為季節性落髮不需要特別在意，頭皮上的每個毛囊都只有約25次生長機會，從年輕就要開始保養頭皮，才能預防毛囊提前進入永久休止期。。

▲AVEDA 蘊活煥欣豐盈菁華，150ml，3,000元。

全新「核心賦活科技」加入了月桃、薑萃取精華可中和氧化壓力，並為頭皮注入加入了月桃、薑萃取精華可中和氧化壓力，並為頭皮注入養分，強化抵抗力。同時注入可激勵細胞活力的烏心草精華，啟動豐盈髮能量，天天使用護航髮絲的健康生長週期。

▲HAIR RITUEL 賦活重升髮精華，60ml，6,500元。

蘊含豐富的營養成分，深入髮根，提供持久的抗老滋養。融合最先進的科學技術和天然植物成分促進頭皮血液循環，強化髮根，有效修復受損的髮絲。蘊用頂級植物抗老精華，防止落髮和斷裂，讓妳的髮量更豐盈，重現濃密秀髮。

▲綠藤生機 追根究柢養髮精華，100ml，1,680 元。

100% 天然來源配方，無藥性成分，北美楓樹皮萃取，「以護代抗」長效平衡菌相，強化耐受力從根源平衡頭皮環境，迎來髮絲強韌與豐盈，少些悶癢敏感與脆弱斷裂，提供實證有效的養髮選擇

▲L'OCCITANE 草本頭皮養護精華，100ml ，1,480元。

99%源自純淨天然成分，綠色植萃精華油和透明植萃精華液的雙層質地，迷迭香精華油活絡頭皮、煥活髮絲，西洋菜萃取蘊活豐盈、強韌新生，並以甘草萃取舒緩頭皮，改善髮絲煩惱、放鬆頭皮。