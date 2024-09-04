UNIQLO新創意總監曝光秋冬正式上任！曾任職Chloé、操刀話題C系列

記者鮑璿安／台北報導

UNIQLO終於正式宣布英國設計師 Clare Waight Keller將接下品牌創意總監一職，她在2023年與品牌合作打造的C系列取得佳績，過去更曾任職Chloé 、 Givenchy等一線品牌，擁有豐富的經歷，相信未來會在UNIQLO施展她的高級感設計語彙！

▲UNIQLO 正式宣布 Clare Waight Keller （右）擔任品牌創意總監 。（圖／品牌提供）

Clare Waight Keller畢業於英國皇家藝術學院，她擅長打造精緻優雅的風格，更曾經為梅根(Meghan Markle) 操刀婚紗設計，經典的平口白紗讓人過目不忘。Clare 從去年開始與UNIQLO深度合作，而2024年秋冬起，Clare 將不光是C系列設計師，將全面負責UNIQLO男女裝主線系列的商品設計，對於喜歡C系列百搭高級感的民眾而言，之後的UNIQLO則會在Clare掌舵下更具有現代摩登氣息。





▲UNIQLO：C將在9 月 6 日（五）發表全新秋冬系列，靈感源自倫敦地標建築巴比肯藝術中心 。（圖／品牌提供）

對這新身分她表示：「在過去兩年與 UNIQLO 的合作中，我十分驚豔於品牌的創新能力和卓越的服裝品質。在與團隊的合作中，對於品牌及其所正在創造的未來，我深受吸引且沉浸其中。能夠參與並成為推動 LifeWear 進化的一員，我感到十分興奮跟莫大榮幸。」

▲LACOSTE攜手陳冠希推出CLOT秋冬聯名系列 。（圖／品牌提供）

同時，來自法國的運動品牌LACOSTE展開全新合作，對象是陳冠希主理的潮流品牌CLOT，LACOSTE經典網球風融合中華武術，當經典鱷魚綠遇上中國瓷器的深藍色，攜手打造出高級運動風貌，系列涵蓋了秋冬外套、連帽杉、POLO衫，實穿性十足。CLOT 2003年始於香港，陳冠希作為品牌創始人兼創意總監，頻頻與頂級潮流品牌合作，展現CLOT所代表的獨特華人美學文化，此次合作以網球和高爾夫、東方武術文化為背景，貫穿為此次聯名打造的中式徽標和印花，小鱷魚被串連成為CLOT 標誌，每一處細節都充滿驚喜。