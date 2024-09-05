看似天真「其實超有心機」星座Top 3 ！第一名演技強　把人耍得團團轉

▲表面天真，實際上超心機的星座Top 3 。（圖／翻攝自IG TVN）

記者鮑璿安／綜合報導

在12星座中，有些星座表面上看起來天真無邪、單純可愛，但實際上他們城府頗深，堪稱心機高手。現在就來揭曉表面天真，實際上超心機的星座Top 3，看看你身邊是否有這些星座朋友吧！

Top 3：雙魚座

雙魚座看起來總是沉浸在自己的幻想世界中，而且好像很容易被拿捏，表面上他們天真爛漫，容易被感動，但實際上，他們非常懂得察言觀色，能夠敏銳地捕捉到他人的情緒變化。雙魚座擅長利用自己的弱勢和無辜，博取同情，達到自己的目的，他們在不知不覺中就能操控人心，讓人防不勝防。

Top 2：天秤座

天秤座優雅大方待人友善，是社交場合的寵兒，他們表面上溫和友善，不喜歡與人發生衝突，但實際上，他們非常有心機，懂得如何利用自己的魅力和人脈達到自己的目的。天秤座擅長權衡利弊，在不同的場合表現出不同的面孔，讓人捉摸不透。最重要是他們善於偽裝，即使做了一些心機的事情，也會讓人覺得理所當然，毫無防備。

Top 1：巨蟹座

巨蟹座很懂得利用自己的弱勢和同情心來達到目的，他們看似沒有殺傷力，其實巨蟹座只是用裝傻來保護自己，喜歡在陌生的場合中保持沉默和冷靜，默默察言觀色，並利用這些信息來操控人心。並且巨蟹會用蜜糖來包裝自己的真正目的，誰都不清楚他們的真實想法，但往往事情也朝著他們計劃的方向進行。