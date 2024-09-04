72%保養精萃灌滿潤唇膏太奢華！一抹瞬間在雙唇爆水

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

水光系唇膏已經是2024年唇彩的代名詞，不僅要可以潤色，更需要滿滿的保濕能量，每一支都在比精華誰更多，一擦雙唇瞬間爆水彈潤，以下就分享多款全新單品，乾唇人必備。

＃I’M MEME 我愛啵啵水光唇膏，2.3g、售價430元

向來是彩妝調色大師的I’M MEME終於宣布我愛啵啵水光唇膏的上市，一支添加60%高保濕護唇油成份，一抹瞬間在雙唇爆出水潤光澤，同時又有修護的效果，一層就可以帶出裸透氣色，多層疊擦更可以打造幼態感唇妝，甚至還可以當作頰彩棒使用，5色都顯白當然要全收。

＃植村秀 無色限精萃水潤唇膏，售價1250元

一上市立刻在小紅書爆火的無色限精萃水潤唇膏，上市12色網友都嫌不夠買，超高72%養唇精萃添加，只有唇最懂它的潤，極致絲滑水潤的質地，可以透出自然色調，輕鬆打造水蜜光的妝容效果，乾癟皺紋唇也能秒速澎潤，撫平細紋。

＃蘭蔻 唯我玫瑰裸光潤唇膏，售價1400元

以經典玫瑰打造奢寵氛圍的蘭蔻最近推出唯我玫瑰裸光潤唇膏，高級感的玫瑰金色管身包裝，裡面潤唇膏蘊含12%植物性角鯊烷護唇成分，塗抹瞬間就像是在嘴唇敷上唇膜，一整天紅潤氣色又可以直接滋養，當然珍稀的玫瑰精萃也是當家配方，全面守護雙唇。