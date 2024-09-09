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來自丹麥的小眾寶藏保養品牌　小圓球擴香、天然毛巾把家裡變得有質感

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

ART HAUS獨家代理來自丹麥的香氛與居家保養品牌FRAMA，品牌強調天然材料、簡約幾何設計，展現獨特且溫暖真誠的美學，品項更從香氛、身體保養到毛巾通通有。

前身是藥房的寶藏品牌FRAMA

來自丹麥的FRAMA，前身其實是1878年在哥本哈根成立的St. Pauls Apotek藥房，後來陸續開發出香氛與居家保養產品大受歡迎。現在藥局所在地也成為FRAMA的總部和工作室，延續美好歷史。

目前FRAMA的香氛與保養都歸屬於St. Pauls Apothecary系列，每一款產品均在丹麥研發、歐洲生產製作。精選天然的成分製作，香氣來源也都以精油為主，散發獨特的清新感。

FRAMA在丹麥其實是很全方位的品牌，從2011年推出首個設計系列以來商品範疇已拓展至家具、燈飾、香氛、書籍、織品和餐廚等等，材質選擇專注於天然素材，並符合永續規範。這次引進台灣特地將品牌木頭櫃從丹麥空運而來。

推薦1.APOTHECARY保養系列

APOTHECARY為FRAMA的標誌性香氛，融合了檀香、雪松和依蘭，純淨且清新，靈感來自St. Pauls Apotek藥房，蘊含著對過去的美好回憶。

品項包括：護手霜、洗手乳、沐浴乳（有補充包）、身體乳、身體油、洗髮乳、護髮乳。

推薦2.HERBARIUM保養系列

HERBARIUM是2024年最新加入St. Pauls Apothecary的系列。

這款香氛捕捉野生植物的平靜本質，呈現出清新而振奮的氣息，並帶有一絲溫暖的香脂調。濃郁的木質香氣和明亮的柑橘香調，讓人聯想到四季常青的野草。

品項包括：護手霜、洗手乳（有補充包）、身體乳、身體油、洗髮乳、護髮乳。

推薦3.天然毛巾系列

FRAMA毛巾由精心挑選的天然材料製成，融合了輕重纖維，既具實用性又兼具美感。

無論是居家還是旅行，耐用的特性都能充分表達探索和放鬆的感受，同時提升日常舒適感。

FRAMA也有香水與香氛蠟燭，目前一共有五款味道，分別為：St.Pauls、1917、Deep Forest、Beratan、Komorebi。

還有設計超可愛的圓球擴香，內附精油，可以依喜歡的濃淡滴上。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, FRAMA, 香水, 擴香, 保養

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