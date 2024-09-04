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有錢人只有3張卡！最危險「漏財皮夾特點」快翻開檢查

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▲▼錢包,皮夾,鈔票,錢。（示意圖／達志影像）

▲3種危險的漏財皮夾狀態。（示意圖／達志影像）

記者鮑璿安／台北報導　

存錢習慣是每個人都必須要養成的，但錢財只出不進也許真的不是你的問題，而是「錢包類型」出了問題，因為錢包不是越厚越好，以下3種危險的漏財皮夾狀態，看看你中了幾個？

1.皮夾合不起来

皮夾合不起來絕對不是好事，因為無論是發票、優惠券、咖啡寄杯條全都在裡面，再加上本來的零錢夾雜，導致了真正可以省錢的優惠券過期、發票一堆忘了對，讓消費習慣錯誤養成。

2.直接把錢放在口袋

很多男生出門完全不帶包包，抓了一把零錢往口袋放，其實這是最危險的漏財習慣，因為沒有一個定期計算消費的習慣，讓自己每天只是在花錢時，找找口袋的零錢，讓錢十分分散，長期下來沒有存錢觀念，自然就是漏財的一種了。

3.信用卡超多張

日本財經專家曾經研究過1000位高資產人士，發現這些人的共同點是「他們的卡只有3張」，瞬間打破我們對一般有錢人的印象，回想一下自己在消費時，被問到一句是否要免費辦理會員卡，就會掉入陷阱，認為免費不會有壞事，其實真相是辦了也用不到，而且後續很有可能會讓你儲值，產生更多不必要的花費，所以檢視一下自己的錢包，不必要的卡先拿出錢包再說。

關鍵字：

錢包, 漏財, 存錢習慣, 皮夾, 錢財

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