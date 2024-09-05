當慢慢擁有4個習慣　代表你正在變得越來越強

▲人生面臨困境會讓心靈更強壯。（圖／unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

人生總是有很多事情不如所料，但許多時候，我們總在逆境、傷心裡快速成長，當經歷每一次低潮，也就代表我們挺過一次傷害，代表我們更有實力把人生過的更加精彩，若你發現你慢慢在養成這些習慣，就是你快速成長、越來越強的信號。

被瞧不起，也不會感到困擾

會遇到這樣的狀況，通常都是跳出自己舒適圈的時候。許多人不想接受挑戰、嘗試新的領域，往往就會持續待在自己的舒適圈中，然而一直處在圈圈中，只會讓眼界更小，持續走出舒適圈，本來就會面臨新挑戰，自信這狀況只是暫時的，不介意別人的指點跟情緒，久而久之眼界越大，就會越來越強。

生活越來越簡單

人生都是需要平衡的，所處的環境越複雜，生活就更要簡單，定期的斷捨離、簡單飲食、不過多要求，懂得掌握這些平靜的美好，理解「捨得、放下」的能力，絕對會讓自己的內心更加強壯，無欲則剛，想要的太多會讓人加倍脆弱，擁有的東西更多也是。

強烈的目標感

一旦設立目標就去完成，完成目標的強烈動力，讓這類人專心的持續向前邁進，通常清楚的規劃短、中、長期目標，不輕易放棄且全力以赴，在完成目標後通常不會僅有原先預設的獲得，從進行中累積的經驗、人脈，都能再開創另一個獲得更多的機會。

嘗試不同的興趣

好奇心是驅使人類進步的一種動力，也是拓展自己的一個強大助力，絕對不要小看好奇心能為你帶來什麼，不停的體驗新的事物，可以讓生活更加豐富有樂趣，也能讓自己常識的領域更寬廣，帶一點輕鬆、不含利益的心情去做，單純的快樂也能讓你放鬆壓力，接下來能面臨更強的挑戰。