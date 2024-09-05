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49歲賈靜雯坦言年齡非重點　維持在喜歡的狀態更重要

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▲▼賈靜雯分享凍齡秘訣：心態很重要 。（圖／翻攝自FB/賈靜雯）

▲賈靜雯下個月即將迎來50歲。（圖／翻攝自FB/賈靜雯，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導　

賈靜雯每回現身的好狀態總讓人稱羨，她再次以保養大使之姿出席迪奧新品發表活動，分享自己凍齡的秘訣，她說道：「女生都怕老，年齡對我來說不是重點，而是在保養過程中，能不能維持到自己最喜歡的狀態，她也提醒大家，保養品別只是擦，配合按摩手法能讓保養更有效果。」


 ▲▼賈靜雯分享凍齡秘訣：心態很重要 。（圖／翻攝自FB/賈靜雯）

▲她分享擁有自己的me time很重要。

賈靜雯分享，身體要吃維他命，肌膚也要補充對的營養素，抗老才能事半功倍，她說：「我已經使用迪奧精萃再生系列很多年了，其中玫瑰微導精露對我來說，就像是我肌膚維他命般的存在，搭配充足睡眠和均衡飲食，最近肌膚狀態還不錯。剛好暑假也配合女兒作息，女兒寫功課、先生做運動時，我的me time就是把玩這些保養品，最近很愛使用迪奧微導珍珠按摩壓勺來按摩，它360°旋轉的陶瓷微導珍珠顆粒，很舒服不會拉扯肌膚，我會用壓勺按摩下顎線，按完會有V臉的感覺。」

▲▼賈靜雯分享凍齡秘訣：心態很重要 。（圖／翻攝自FB/賈靜雯）

▲賈靜雯外貌完全凍齡。

面對下個月即將迎來50歲生日，賈靜雯笑稱：「年齡不可逆，但是我認為心態很重要 ，今年下半年想要放慢腳步，做自己想做的事情 ，像是有多點時間可以跟著全家一起玩樂，以前沒有嘗試過的事情，現在都願意敞開心胸去體驗，用積極的心態面對人生的下半場。為了保持好的精氣神，一周3天的運動也持續維持，主要以皮拉提斯、有氧為主，雖然比較逃避重訓這塊，但是都會和自己喊話別因為懶惰就放棄。」
 

關鍵字：

保養, 賈靜雯, 迪奧, 保養秘訣, 心態

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