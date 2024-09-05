許路兒、秦嵐都愛平價無logo方包！TORY BURCH秋冬簡約荔枝紋款超勸敗

記者鮑璿安／綜合報導

關於2024秋冬系列的全新包款已經一一揭開序幕，向來受到小資族喜愛的TORY BURCH最新帶來Lee Radziwill 肩背包，造型簡潔，運用垂墜的搭扣彰顯獨特性，代言人秦嵐搶先上手裸色款式，而演員張榕容、KOL 許路兒也沒錯過這顆大勢包款，背出滿滿的鬆弛感。

▲TORY BURCH代言人秦嵐。（圖／品牌提供）

▲許路兒最近也拎上Lee Radziwill包款。（圖／品牌提供）

▲張榕容身著小牛皮外套與拉鍊式小牛皮短裙，背上Lee Radziwill 肩背包。（圖／品牌提供）

許路兒最近也拎上Lee Radziwill包款，她選擇絲質前襟Polo 衫，腳踩拼色鑲鑽芭蕾低跟鞋，搭上撞色荔枝紋肩背包，呈現自在的穿搭感受；張榕容身著小牛皮外套與拉鍊式小牛皮短裙，背上Lee Radziwill 肩背包，打造出率性面貌。





▲以Lee Radziwill 女士名字命名的秋冬新款，外型簡約棱角分明。（圖／品牌提供）

▲TORY BURCH Lee Radziwill 肩背包 $32,900 。（圖／品牌提供）





▲Lee Radziwill 拼色荔枝紋肩背包 $32,900。（圖／品牌提供）

TORY BURCH以高級設計感、相對平易近人的價格取得年輕族群的喜愛，秋冬時節秉持著摩登現代感為出發點，帶來這顆Lee Radziwill 肩背包，系列以Lee Radziwill 女士名字命名，外型簡約棱角分明，是喜愛方包的民眾不可錯過的款式，外露的搭扣在開合之間呈現包款不同的造型感，自然垂墜下來更具有鬆弛態度。而包身側面風琴褶選取與正面不同的材質與顏色，碰撞出視覺上的亮點。皮革則採用德國小牛皮和西班牙荔枝紋小牛皮，反映出堅韌質感，非常適合秋季時節搭配。

同時，Michael Kors 2024秋冬系列打造前衛的街頭風格，將「Jet Set」精神注入丹寧、俐落時裝之中，今年春夏甫問世的Colby Bag以皮革釦環為標誌性特色，於秋冬之際推出迷你尺寸，可疊搭豐富穿著。另外也帶來 Jordi小折包，靈感來自於摺紙工藝，顛覆托特包的既有廓形，以柔軟皮革經裁切後與麂皮黏合，可任意變換為梯型或長方形，備有多種色選，並推出三種尺寸供選擇，相當適合通勤或是外出遊玩使用。

▲Michael Kors2024秋冬系列抓緊Z世代目光，以丹寧和街頭風格為主軸。（圖／品牌提供）

▲Michael Kors全球代言人多賢於2024秋冬系列形象廣告演繹丹寧小羊皮限量款Colby Bag。（圖／品牌提供）





▲JORDI綠色及黑色小提包，各為NT$15,000。（圖／品牌提供）