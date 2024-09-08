Nespresso N°20精品咖啡限量回歸　星巴克南瓜拿鐵在家做

▲Nespresso N°20精品咖啡限量回歸。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著秋季的腳步，膠囊咖啡市場也迎來了一波新品潮，Nespresso和雀巢旗下的星巴克家享咖啡系列，紛紛推出應景新品，從限量精品咖啡到應景的南瓜風味，還有貼心的咖啡機套組，為消費者帶來多元的咖啡體驗，不僅滿足了咖啡愛好者的味蕾需求，也為秋季送禮增添新選擇。

Nespresso「N°20」精品咖啡再度現身市場，採獨家研發的阿拉比卡咖啡品種，以極輕焙的方式烘焙，帶有細緻的橙花香和柑橘果香，而去年「N°20」Original系列咖啡熱賣，今年再加碼推出Vertuo系列，強調將最頂級的獨有風味加量升級，聞起來有更為鮮明的果醬甜香，風味也成呈現微酸中帶些許甘甜感。

配合「N°20」的回歸開賣，Nespresso推出價值1,020元的限量「編織手機掛繩迷你包組」。消費者購買滿2,000元的Nespresso產品即可獲得。「N°20」精品咖啡即日起限量上市，Original系列售價480元；Vertuo系列售價650元。

而雀巢與星巴克的合作也帶來一系列新品，最引人注目的是首次在台灣推出的「星巴克南瓜風味拿鐵咖啡膠囊」。這款在北美、日本和韓國都曾引起熱潮的產品，以濃郁的南瓜香氣搭配溫暖的肉桂風味，完美詮釋了秋天的味道，6杯入售價290元。

除了咖啡膠囊，星巴克家享咖啡還推出了兩款應景的禮盒，「經典風味團聚禮盒」內含三種經典咖啡風味和星巴克馬克杯，售價520元；「家享隨行咖啡禮盒」則包括了熱銷的焦糖瑪奇朵、星巴克特選中度烘焙咖啡和限定玻璃杯，售價469元，供民眾作為中秋送禮的選擇。

另外，雀巢多趣酷思還推出新款「Genio S Share小精靈咖啡機歡聚分享組」，採用摩卡玫瑰色的機身設計，搭配星巴克經典口味的咖啡膠囊和專屬玻璃杯組，讓消費者在家也能享受星級咖啡體驗，現已在台上市，售價4,399元。