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高爾宣將迎「天蠍女兒」急討教9m88相處之道　合體adidas復古之夜

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記者鮑璿安／台北報導

adidas Originals今5日舉辦「三葉草原創復古之夜」，邀請歌手9m88、高爾宣OSN以音樂串起美好時代，兩人一進店看到復古裝置就直呼相當有年代感，9m88形容今天的馬甲丹寧穿搭很有韓團成員的風格，高爾宣則自認像是Dancer。品牌本次攜手臺虎精釀、詹記麻辣火鍋三方跨界，更帶來周末限定快閃體驗！

▲▼adidas Originals 三葉草原創復古之夜 。（圖／品牌提供）

▲▼adidas Originals 三葉草原創復古之夜 。（圖／品牌提供）

▲9m88以一身Balletcore風格登場，腳上重點是最新的TEAKWANDO LACE鞋帶款跆拳道薄底鞋；高爾宣演繹復古藍SL72 RTN鞋款。（圖／品牌提供）

9m88以一身Balletcore風格登場，馬甲式三葉草牛仔背心搭配同色系迷你裙，腳上重點是最新的TEAKWANDO LACE鞋帶款跆拳道薄底鞋，高爾宣演繹復古藍SL72 RTN鞋款，丹寧拼接麂皮的設計為整體增添層次，他們不約而同表示造型好看且相當舒適。而高爾宣即將在11月升格父親迎來寶貝女兒，女兒剛好和9m88一樣是天蠍座，9m88現場傳授與天蠍女的相處法則，「我覺得要常常關心天蠍女，她們外表強悍，但是內心其實有很多想法 」。

▲▼adidas Originals 三葉草原創復古之夜 。（圖／品牌提供）

▲▼adidas Originals 三葉草原創復古之夜 。（圖／品牌提供）

▲adidas Originals攜手詹記麻辣火鍋及臺虎精釀帶來夢幻三方跨界合作 。（圖／品牌提供）

▲▼adidas Originals 三葉草原創復古之夜 。（圖／品牌提供）

▲▼adidas Originals 三葉草原創復古之夜 。（圖／品牌提供）

▲TAEKWONDO LACE鞋帶款跆拳道薄底鞋；SL72鞋款 。（圖／品牌提供）

adidas Originals攜手詹記麻辣火鍋及臺虎精釀帶來夢幻三方跨界合作，在adidas信義品牌概念店舉辦「三葉草原創復古之夜」，進到店內就如搭上時光機般回到80年代，展示著T-TOE家族標誌性SAMBA與最新SL72鞋款、及初登場就引起全台話題的TEAKWANDO系列全新鞋帶款。而限定紅藍雙色特調、標誌性雪寶小點與白菊烏梅狗汁也在原創復古之夜登場，這次值得收藏的三方聯名小禮物包含印有三葉草、臺虎精釀與詹記三方LOGO的啤酒對杯，以及展現台潮文化精髓的插圖貼紙。更多裝置將從9月6日 (五) 至9月8日 (日) 在信義威秀中庭登場，包含於復古拍套圈圈與復古電子輪盤等，打造超有趣的沉浸體驗。

▲▼ PUMA 。（圖／品牌提供）

▲▼ PUMA 。（圖／品牌提供）

▲Rosé頂著標誌性的金髮造型，穿著皮外套和短褲露出完美比例親自演繹PUMA SPEEDCAT。（圖／品牌提供）

Rosé頂著標誌性的金髮造型，穿著皮外套和短褲露出完美比例，而她親自演繹的PUMA SPEEDCAT，靈感來自 80 年代和90 年代大獎賽車手所穿著的防火賽車鞋，象徵F1賽事上的代表車隊。招牌跳豹 LOGO以及鞋側彎刀上的金色品牌識別，以流線型外觀和鮮艷色彩碰撞出前衛流行感，完全搭上復古薄底鞋熱潮，Rosé 的近期私服穿搭更處處可窺見其身影。本次SPEEDCAT共祭出 OG 經典黑及極速紅兩款主打配色，而台灣販售規則也曝光， SPEEDCAT 的抵台日期則將會落在 9 月 12 日於 PUMA 指定門市及官網正式開賣。

▲▼ PUMA 。（圖／品牌提供）

▲第二波 SPEEDCAT 的抵台日期則將會落在 9 月 12 日於 PUMA 指定門市及官網正式開賣 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

adidas, Originals, 三葉草, 跨界合作, 快閃體驗

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