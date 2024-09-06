百年Bally秋冬變龐克！「美人魚印花」藏浪漫故事、金屬芭蕾舞鞋絕美

記者鮑璿安 ／台北報導

Bally2024秋冬系列正式發表，新任創意總監 Simone Bellotti藉由本季為這百年品牌注入許多新穎細節，將此命名為「Der Wanderer」（漫遊旅人），帶領大眾進入瑞士高山探索傳奇故事，當中也融合了蘇黎世街頭經典實穿的著裝格調。

▲人魚傳說、狂歡節怪物 Tschäggättä (察格塔)給Simone創作啟發。（圖／品牌提供）

以製鞋起家的Bally走過百年風光歲月，Simone接手後積極改革品牌形象，本季圍繞阿爾卑斯山上恩丁加湖的人魚傳說展開，美人魚及心愛的男子於湖畔低語情話的場景深深印刻在Simone心中，因此攜手瑞士藝術家 Beni Bischof 合作創作出美人魚靈感的水彩畫印花，印製在短袖T恤上，屬於Bally的雙尾美人魚誕生了。另外像是波浪下擺羊毛針織衣、羊毛高腰魚尾裙也都呼應人魚唯美的廓形。而瑞士北部傳說中的狂歡節怪物 Tschäggättä (察格塔)，被品牌運用可愛的插圖方式呈現在衣著，吉祥物般的印花格外生動。

▲皮革背心及 Beckett Swiss 裝飾肩背包滿布金屬飾件的雙尾人魚、乳牛、牧羊人、Bally Crest 家族徽章 。（圖／品牌提供）

▲BALLYRINA SWISS 裝飾平底鞋；PLUME 短靴 。（圖／品牌提供）

Simone也將自己喜愛的龐克元素投射其中，皮革背心及 Beckett Swiss 裝飾肩背包滿布金屬飾件的雙尾人魚、乳牛、牧羊人、Bally Crest 家族徽章，還有吞食自己尾巴的銜尾蛇，酷帥狂野的同時卻又充滿童趣。BALLYRINA SWISS 裝飾平底鞋與PLUME 短靴則是品牌一柔一剛的體現。





▲Burberry最新2024秋冬季形象視覺曝光，於英國湖區取景，主軸是致敬英國與愛爾蘭的景致與人文。（圖／品牌提供）

Burberry最新2024秋冬季形象視覺曝光，於英國湖區取景，主軸是致敬英國與愛爾蘭的景致與人文，創意總監Daniel Lee過去在Bottega Veneta 時代展現他豐沛的創造力，大眾知道他用色大膽、美感極簡，身為英國之子的他其實將許多傳統文化藏於設計背後，以一己之力用寶藍色成功喚醒了Burberry經典的戰馬圖案，這是他從前任創意總監 Riccardo Tisci接下Burberry之後，最具看點的變革之一。而最新2024秋冬時節，仍激發出Burberry實用和現代化的面貌，Daniel Lee提到，「我們的靈感來自於穿著Burberry的人物，以及戶外自然景觀，這些均是品牌所要傳承的傳統。而英國湖區讓人感到親切熟悉，又帶有冒險感」。