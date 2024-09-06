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中秋烤肉預備！台隆手創館、特力屋燒烤爐特價現省4千

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記者蔡惠如／綜合報導

中秋節即將來臨，不想面臨大張旗鼓烤肉完後的收拾工作，選擇對的「烤肉產品」很重要，台隆手創館近期推出烤肉特輯，兩人想賞月簡單烤，用攜帶式烤肉爐超方便，還有一次性環保烤肉爐，免刷洗可直接處理，以及桌面抽油煙機助陣，在家吹冷氣用電烤爐不怕油煙密佈，部分產品再推特價，而特力屋不但有烤肉爐直降4,000元，還有滿額現折回饋。

▲台隆手創館、特力屋烤肉用品特價。（圖／各業者提供）

▲台隆手創館、特力屋烤肉用品特價。（圖／各業者提供）

▲台隆手創館sOlac 多功能無煙烤盤，售價3,680元，特價2,680元。（圖／各業者提供）

中秋節在台家家戶戶外烤肉的景象，近年轉變為在家和親友或是揪閨蜜一起共度，享用燒烤美味說說生活甘苦度過佳節。台隆手創館表示自8月中旬起，調理商品業績成長近5成，包括大面積烤盤、拋棄式烤肉架、露營烤肉爐等都很受歡迎，輕鬆打理不用犧牲儀式感。

▲台隆手創館、特力屋烤肉用品特價。（圖／各業者提供）▲台隆手創館、特力屋烤肉用品特價。（圖／各業者提供）

▲台隆手創館一次性環保烤肉架，售價359元，特價299元。

熱賣商品包括sOlac多功能無煙烤盤，烤盤面積34公分，還有循環抽風快速抽吸油煙，分離式不沾烤盤使用後便利清洗，售價3,680元，特價2,680元；一次性環保烤肉架包括烤肉網、火山岩盤、速燃果木炭、油刷、木炭夾的組合，免洗免收組裝輕鬆，可燃燒90分鐘，請注意此產品需在通風場合燒烤，售價359元，特價299元。

▲台隆手創館、特力屋烤肉用品特價。（圖／各業者提供）▲台隆手創館、特力屋烤肉用品特價。（圖／各業者提供）

▲台隆手創館鹿牌 CAMP OUT便攜式烤肉爐，售價2,980元。

還有特別款式包括鹿牌CAMP OUT便攜式烤肉爐，公事包V型收納，也可攜帶外出使用的烤肉專用箱，鋁合金支撐架搭配鍍鉻鐵燒烤網，簡單享受燒烤樂趣，此品採限店販售，售價2,980元；THOMSON無耗材桌面抽油煙機家居空間適用，不只烤肉、火鍋、炒菜也可使用，可調升降且輕巧不佔空間，環保水洗濾網無須耗材，售價2,990元，特價2,490元。

▲台隆手創館、特力屋烤肉用品特價。（圖／各業者提供）

▲台隆手創館THOMSON 無耗材桌面抽油煙機，原價2,990元，特價2,490元。

特力屋行銷總監張瓈分享，中秋烤肉喜好南北呈現不同態樣，近5年銷售觀察，在中部以南及東部地區，聚會結構多為多人形式，加上生活空間較寬闊，「高腳型瓦斯烤肉爐」買氣最好，可佔整體銷量一半以上；新竹以北特別是都會區，中秋節期間則以方便收納好清理的「電烤盤」最受歡迎。此外戶外露營風氣盛，方便攜帶收納的卡式瓦斯爐、電烤盤等買氣，今年1至8月銷量較去年同期成長超過2成。

▲台隆手創館、特力屋烤肉用品特價。（圖／各業者提供）

▲特力屋便攜式單爐頭瓦斯烤肉爐，原價5,990元，特價1,990元。

特力屋也從即起至9／17，精選店內烤肉爐、配件及暢飲必備的冰桶等相關商品，除推單品特價之外，再祭出消費滿3,000元現折300元優惠。

▲台隆手創館、特力屋烤肉用品特價。（圖／各業者提供）

▲特力屋CSPS江井精工 豪華型2爐頭升降烤網瓦斯烤肉爐，原價38,000元，特價29,000元。

關鍵字：

烤肉, 中秋節, 好物推薦, 家庭聚會, 烤肉爐

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