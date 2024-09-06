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最近總是心煩意亂？「5個方法」讓你遠離焦慮　把今天過好就好

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▲▼5個方法甩開焦慮 。（圖／Unsplash）

▲承認自己焦慮沒什麼大不了。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

最近總是心煩意亂，讓你焦慮難以入眠呢？不少人總是在擔心未來，甚至是害怕根本還沒發生的事情，若你最近也焦慮不安，傳授你5個小方法讓你專注當下，拋開焦慮。

#尋找專注點

當焦慮感到慌張時，試著去喝口水或是把燈打開，做一件極小的事情，感受這個動作與這個時刻，這樣能讓我們我們把重心放在當下，而不去多想其他的事情。

▲▼5個方法甩開焦慮 。（圖／Unsplash）

#把今天的事情做好

睡覺之前把明天的待辦事項大致列一下，想一下行程要怎麼排比較順，如何精簡有細的利用時間，順便再回顧一下今天的事情是否已做完，不需要排出一周計畫，把今天的事情做好會讓人更專注在當下。

#對自己喊話

當感到焦慮慌張時，可以在心中對自己喊話，像是「我把眼前的事情做好」，利用重複的話語，讓自己的心情定下來，就可以把不安的思緒拉回。

▲▼5個方法甩開焦慮 。（圖／Unsplash）

#感到焦慮很正常

身為人就是會感到焦慮很正常，千萬別刻意讓自己不焦慮，這樣往往會造成更大的焦慮，靜下心來感受當下是很重要的，不逃避焦慮情緒，但也不要刻意渲染自己的不安。

#利用焦慮做計劃

擔心事情沒做完而感到焦慮嗎？當心中又感到焦慮時，可以了解一下自己焦慮的真正原因，針對這件事而制定計劃來改善，當你克服難關，一步步往目標邁進時，原本卡著你的焦慮也會煙消雲散。

關鍵字：

焦慮, 專注, 心理健康, 壓力, 生活技巧

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