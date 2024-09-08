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紐約時裝周／吳彥祖、馮德倫為Ralph Lauren合體！劉詩詩白西裝看秀美翻

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記者鮑璿安 ／綜合報導

2025春夏紐約時裝周上，老錢風的代表性品牌Ralph Lauren於紐約漢普頓舉辦2025春季時裝秀，將標誌性西裝融入藍白色彩，如同引領人進入一片純淨海灘，而看秀嘉賓更是精彩，演員吳彥祖、馮德倫久違同框，女星劉詩詩、鄭秀晶 (Krystal Jung) 、金旼炡 (Winter)等人到場看秀，讓人視線難以離開。

▲▼ Ralph Lauren。（圖／品牌提供）

▲▼ Ralph Lauren。（圖／品牌提供）

▲▼ Ralph Lauren。（圖／品牌提供）

▲吳彥祖、馮德倫久違同框，女星劉詩詩、鄭秀晶 (Krystal Jung) 、金旼炡 (Winter)等人到場看秀。（圖／品牌提供）

男神吳彥祖和馮德倫曾合作電影《美少年之戀》，這次驚喜在紐約時裝周上合體看秀，兩人分別換上深藍西裝外套與藍白相間的襯衫，營造紳士度十足的穿著，在秀場的每一幕都如同電影場景一般，神顏依舊讓人驚艷。而劉詩詩一身潔白西裝現身秀場，狀態相當凍齡，鄭秀晶則換上仙氣十足的酒紅色百褶長裙；Winter（金旼炡）頂著一頭亮眼金髮，演繹暈染風格的吊帶禮服非常吸睛。

▲▼ Ralph Lauren。（圖／品牌提供）

▲▼ Ralph Lauren。（圖／品牌提供）

▲▼ Ralph Lauren。（圖／品牌提供）

▲▼ Ralph Lauren。（圖／品牌提供）

▲▼ Ralph Lauren。（圖／品牌提供）

▲老錢風的代表性品牌Ralph Lauren於紐約漢普頓舉辦2025春季時裝秀。（圖／品牌提供）

設計師Ralph Lauren提及：「於我而言，漢普頓不僅是一個地方，它是我的靈感來源，是我永遠的家和避風港。在這裡，湛藍的天空和大海交融，明媚的陽光灑滿角落，翠綠的草地與純白的柵欄，勾勒出一幅寧靜畫卷。它的質樸與優雅吸引著無數藝術家。」新一季的Collection和Purple Label 系列從漢普頓的自然風光中汲取靈感，標誌性的西裝外套、剪裁考究的西服套裝和男士襯衫均以典雅藍白搭配呈現，呼應長島的純白沙灘與晴空碧海。而包款方面則有全新The Ralph系列，靈感源自古董汽車的內飾，柔軟廓形融合Radica木製配件，是相當具有潛力的爆款包。

▲▼ Ralph Lauren。（圖／品牌提供）

▲全新The Ralph系列，靈感源自古董汽車的內飾。（圖／品牌提供）

同時，Michael Kors 2024秋冬系列打造前衛的街頭風格，將「Jet Set」精神注入丹寧、俐落時裝之中，今年春夏甫問世的Colby Bag以皮革釦環為標誌性特色，於秋冬之際推出迷你尺寸，可疊搭豐富穿著。另外也帶來 Jordi小折包，靈感來自於摺紙工藝，顛覆托特包的既有廓形，以柔軟皮革經裁切後與麂皮黏合，可任意變換為梯型或長方形，備有多種色選，並推出三種尺寸供選擇，相當適合通勤或是外出遊玩使用。

▲▼MICHAEL KORS。（圖／品牌提供）

▲Michael Kors2024秋冬系列抓緊Z世代目光，以丹寧和街頭風格為主軸。（圖／品牌提供）

▲▼MICHAEL KORS。（圖／品牌提供）

▲Michael Kors全球代言人多賢於2024秋冬系列形象廣告演繹丹寧小羊皮限量款Colby Bag。（圖／品牌提供）

▲▼MICHAEL KORS。（圖／品牌提供）

▲JORDI綠色及黑色小提包，各為NT$15,000。（圖／品牌提供）

關鍵字：

RalphLauren, 紐約時裝周, 明星, 2025春夏系列, 时尚

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