蔡徐坤新造型Versace野性襯衫帥翻！aespa寧寧曬秋冬潛力爆款Kleio包

記者鮑璿安／綜合報導

Versace總是展現女性本色，結合狂野、浪漫於一身，2024 年秋冬系列在兩位品牌大使Aespa成員Ningning寧藝卓、蔡徐坤的演繹下，更加深化精湛工藝與鮮明時尚角度，全新的Kleio包款、濃麗鮮紅色的套裝、剪裁比例勻稱的西裝外套，盡顯華麗奪目。





▲蔡徐坤演繹Versace秋冬系列 。（圖／品牌提供）





▲Donatella Versace在本季展現叛逆不羈氣息，造型經過解構，並以刺繡、緹花和隱藏式襯裡添注新意 。（圖／品牌提供）



Donatella Versace在本季展現叛逆不羈氣息，造型經過解構，並以刺繡、緹花和隱藏式襯裡添注新意，Atelier Versace常用的布料亦被撕碎，重新編織成華美的粗花呢。奪目俐落的白色尖角燕尾領點綴輕盈的女裝雪紡襯衫和連身裙，而無論是高至臀部的開衩連身裙，還是男裝修腰西裝外套配以修身西褲和及膝長靴，也體現品牌標誌性精準剪裁賦予的懾人力量。Wild Barocco野性巴洛克圖案點綴貼身褲和晚禮服，披上印花即可展現時尚張力。蔡徐坤換上排扣西裝、印花襯衫、印花襯裡飛行外套，對鏡頭散發男神電力。

▲南韓女團aespa成員寧藝卓(NINGNING) 成為Versace新任品牌大使後，終於曝光全新形象廣告 。（圖／品牌提供）

寧藝卓搭配上這次的主打包款Kleio，名字延續品牌一貫的希臘神話靈感，成為Medusa '95系列的最新作品，最標誌性的設計就是採用皮革與堅硬俐落的Medusa '95金屬形成反差，立體女王徽標綻放出女王本色，搭配鏈節式金屬鏈帶，能輕鬆變成斜揹包，也在寧藝卓的示範下更增添時髦氣息。

▲人魚傳說、狂歡節怪物 Tschäggättä (察格塔)給Simone創作啟發。（圖／品牌提供）

以製鞋起家的Bally走過百年風光歲月，在新任創意總監 Simone Bellotti接手後積極改革品牌形象，2024秋冬系列圍繞阿爾卑斯山上恩丁加湖的人魚傳說展開，美人魚及心愛的男子於湖畔低語情話的場景深深印刻在Simone心中，因此攜手瑞士藝術家 Beni Bischof 合作創作出美人魚靈感的水彩畫印花，印製在短袖T恤上，屬於Bally的雙尾美人魚誕生了。另外像是波浪下擺羊毛針織衣、羊毛高腰魚尾裙也都呼應人魚唯美的廓形。而瑞士北部傳說中的狂歡節怪物 Tschäggättä (察格塔)，被品牌運用可愛的插圖方式呈現在衣著，吉祥物般的印花格外生動。