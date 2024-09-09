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第一直覺想到什麼？日網瘋傳「雙色心理測驗」看出感情潛在問題

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記者鮑璿安／台北報導

每段感情總會經歷不同的階段，有熱戀期、磨合期、平淡期，但不論如何雙方解決問題才能更好的走下去，日本就瘋傳「雙色心理測驗」，以你第一眼看到的雙色來聯想物體，馬上就能測出你在戀愛中的心境以及正在面對的問題，快來測看看！

▲▼心理測驗 。（圖／翻攝自unsplash、DRESS）

▲看到以上兩色第一時間會聯想到什麼物體 。（圖／翻攝自unsplash、DRESS）

Q：看到圖中兩種顏色，第一時間會聯想到什麼物品？

（測出你在愛情中的心境與正在面對的問題）

A鯛魚燒

B鉛筆

C咖啡

D黏土

分割線下有解答

分割線下有解答

分割線下有解答

Ａ鯛魚燒解析：你在愛情中太懶惰

選擇鯛魚燒的你，目前正在經歷平淡的愛情關係，很有可能是歷經了熱戀走入無趣階段，因為雙方都習慣有彼此的存在，所以逐漸對於經營感情產生惰性，甚至會因為工作或是友情影響你們的感情，請記得想要回到炙熱的戀情，是離不開雙方付出與支持的。

Ｂ鉛筆解析：因過去的感情缺口影響到現在的戀情

選擇鉛筆的人正處於小心翼翼的感情階段，因為過去（前任）的情感創傷，導致現在哪怕遇到了對的人也不敢全心全意付出，害怕重蹈覆轍，因此讓現階段加深了不信任感，反而越來越無法專注投入感情。

Ｃ咖啡解析：感情躁動無法專注當下

選擇咖啡的人可以看出自己躁動的心理狀態，雖然已經處於非單身狀態，卻好像還是不滿足現狀，希望擁有刺激的情感生活，渴望更多的浪漫以及新鮮感，往往被一些外在人事物吸引注意力，這時候切記留給自己獨處的思考時間，到底適合誰往往只有自己了解。

Ｄ黏土解析：在感情中無法做你自己

選擇黏土的人其實是具有天馬行空的創造力，但是在感情中卻無法展現真正的自己，因為一再配合對方而犧牲想要的，默默把對方當成第一位反而迷失了自己，切記要重拾最初在一起的勇氣，才能讓感情更加長久。

關鍵字：

心理測驗, 愛情, 問題, 心境, 測試

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