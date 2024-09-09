賈永婕成了101「吉祥物」　破冰遊戲自爆做3事好舒壓

圖文／鏡週刊

賈永婕上任101董事長一週，昨寫了2千字文的週記，顯然心得滿滿，她也成了101吉祥物，走到哪都有民眾爭相拍照，而她也來者不拒，還搞笑說「拍照免費」。

賈永婕形容「這一週真的是冒險又奇幻的旅程，剛滿50的我人生正式進入下半場也迎接前所未有的挑戰！」剛好上週開學週，她也以新生報到的心態開始全新的工作，透露最近因為搬家瘦了2公斤，整個人的狀態極好、很上相。

她記錄下人生第一次參加董事會有點緊張，直白地說「主席要坐在最在最前面，其他人分坐兩側，感覺就是很嚴肅然後有一點寂寞」接著就是上任記者會，一向直球對決的她，「沒有擬定任何的特定問題，也沒有阻擋任何的問題。還是像以前一樣麥克風來問什麼我就回答。」

▲賈永婕上任101董事長第一週感受到任重道遠。（圖／翻攝臉書）

傍晚她第一次進入專屬辦公室，「我知道朋友們會送花，但是我不知道有這麼多的花，真的像花園一樣。我看到的是每一個朋友對我的祝福，真愛無敵。其中有一盆蘭花我要特別謝謝是我爸爸海軍官校57年班所有叔叔、阿姨們給我的祝福，謝謝你們代表爸爸支持我（我哭了）也謝謝所有朋友給我強大的力量與勇氣！」

搞笑的是，9/4 她正式上班第一天，拿著門禁卡刷卡，沒想到嗶嗶閘門沒有開啟，「我心裡想天啊我被取消資格了嗎？保全說董事長你超線了，這裡不是捷運站你要站在線後面刷卡才能通過」，也是可愛的花絮。

隔天的同仁見面會有100多位同事來參加，她要員工想破冰遊戲來玩，「結果大家提出16個問題要我回答。第一個問題是請問董事長說3件舒壓的方法？我想都沒想就回答：罵老公，罵小孩還有跟朋友靠北！哇哈哈哈哈哈大家笑翻了。應該有瞬間破冰吧。」

她的第一次週六加班，竟然是因為因為郁方要買電視（感謝小弟打壞電視挺阿姨）媒體要採訪，之後再去賣場及觀景台各處看看實際的動線規劃，了解一下假日的狀況人潮。所到之處萬人空巷。她的結語也很有趣，「以前簽名是無憂無慮，現在簽名是責任重大啊！」她也期許自己未來會讓101更美麗更時尚。

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