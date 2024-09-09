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營養師教吃柚子　提醒攝取勿超量、一次8分滿碗剛好

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▲▼營養師教吃柚子　提醒攝取勿超量 。（圖／Unsplash）

▲柚子營養成分高。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

中秋節即將到來，一到中秋 ，就是吃柚子的大好時機，營養師高敏敏提醒，柚子膳食纖維高且營養豐富，但攝取量也勿超量，建議一次8分滿碗剛好，其他營養成分一次看！

▲▼營養師教吃柚子　提醒攝取勿超量 。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#膳食纖維

柚子富含膳食纖維，幫助排便超順暢、增加飽足感。

#維生素B1、B2

含豐富維生素B1、B2，維持優良代謝 保持活力滿滿。

#礦物質鉀

內含礦物質鉀，可預防心血管疾病 幫助降血壓、消水腫。

#維生素C

幫助對抗壓力、增加保護力、養顏美容之外還能中和自由基、減少烤肉過多的致癌物質。

#天然果膠

內含天然果膠能清管路，同時降低血膽固醇。

#關於吃柚子的疑問，有請營養師來解答

Q. 太胖或血糖高的人可以吃嗎？

當然可以！豐富的膳食纖維有利健康，建議可以選擇當季新鮮的國產文旦，跟同重量的柚子相比，熱量跟碳水量都較低，營養師提醒注意份量才是重點，一次吃5-6瓣即可。

Q. 文旦除了可以食用還有什麼用處呢？

文旦全身都是寶，好處多多！文旦表皮含有豐富的類黃酮成分，具有抗氧化、抗發炎作用，柚花更可提煉精油，是美白保濕聖品。

關鍵字：

柚子, 中秋節, 營養, 膳食纖維, 健康

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