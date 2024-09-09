李敏鎬最愛的香水竟來自酒世家！同款護唇膏、墨鏡台灣都買得到

記者李薇／台北報導 圖／YouTube、actorleeminho IG

演員李敏鎬近年作品聚焦在《柏青哥》戲劇中，2022年拍攝第一部之後，今年又追加拍攝第二部，最近他也登上時尚雜誌搜包單元，分享自己隨身都會攜帶的單品，包括：香水、保濕噴霧、護唇膏都是必備。

＃Gentle Monster 墨鏡

李敏鎬說，平時不太會戴配件，但不管去哪，搭配一副墨鏡整個人就會變高級，看起來比較時尚，所以都會隨身攜帶；加上Gentle Monster是由南韓設計師創作，戴起來大小都會很適合亞洲人臉型。

＃醉象 嘟嘟潤唇膏

李敏鎬包包裡面也會隨身攜帶護唇膏，他覺得這就像是保濕噴霧一樣，隨時都可以使用，因為嘴唇肌膚很寶貴，而醉象是現在歐美年輕族群最愛的單品，不添加肌膚負擔成分，純淨配方用起來天然安心。

＃AZARINE 防曬霜

李敏鎬表示，自己不會用很多的保養品，因為工作常常需要被大眾看見，所以平時保養就是化妝水、乳液、防曬乳，是基本一定會做的步驟，「肌膚是很寶貴的」。

＃By Kilian 美麗之盾淡香精

「我喜歡這種清爽的香氣，涼爽的感覺」，李敏鎬也說，自己一旦開始用某一種香氣，就會持續很久。來自巴黎的By Kilian其創辦人更從軒尼詩家族出身，因此其香水與店櫃陳列，都會從酒中汲取靈感。

＃LBB 噴霧精華液

「我搭飛機的時候一定要用到它」，李敏鎬指出，噴一下保濕噴霧清爽又舒服，所以一定會用到，加上自己也很喜歡衝浪，如果在太陽曝曬之後迅速補充水分，立刻有舒緩的感覺。

＃garglin 漱口水

當與人近距離交談的時候，不想自己狀態太失禮，所以李敏鎬都會隨身攜帶漱口水，讓自己狀態維持在最佳。