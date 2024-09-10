Givenchy新任創意總監曝光！曾為凱特王妃設計婚紗、在McQueen待了26年

記者鮑璿安／台北報導

時尚圈傳出最新的人事異動消息，Givenchy宣佈新任創意總監由英國設計師設計師 Sarah Burton接下，正式接棒設計師Matthew M. Williams，許多人對她並不陌生，Sarah 過去曾在Alexander McQueen工作，出眾才華有目共睹，最快於2025 年 3 月發表由她操刀的首個系列，讓人備受期待。

繼設計師Clare Waight Keller之後，Givenchy再度迎來女性創意總監掌舵，Sarah Burton自倫敦中央聖馬丁藝術與設計學院畢業，於 1996 年加入 Alexander McQueen，並於2000年出任設計主管，之後擔任創意總監一職位，在 Alexander McQueen長達26年時間帶來許多前衛獨特的設計。作為英國知名設計師的她，在威爾斯親王與威爾斯王妃於 2011 年舉行婚禮時，Sarah 更擔任王妃的婚紗設計師，於 2012 年獲授予大英帝國勳章(OBE)，以表揚她對英國時尚業的重大貢獻。

而Sarah之後將會負責品牌所有男女裝系列的創意指導工作，她表示：「我很榮幸能夠加入 Givenchy 個優秀的品牌，它像寶石一樣迷人。我十分期待能夠為這個傳奇品牌的故事譜寫全新的篇章，並將我自己的願景、風格和理念帶到 Givenchy。」