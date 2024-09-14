明星為愛牌狂掃貨！陳美鳳砸3千萬收藏愛馬仕　PP金錶被封「王陽明款」

▲陳美鳳花了900萬元買下一只愛馬仕包，讓粉絲稱她霸氣。（翻攝自陳美鳳臉書）



圖文／鏡週刊

藍心湄出道40年，百變造型被封為「時尚教主」，近日被本刊直擊在台北101購物中心的GUCCI店內試穿新裝。過往她就曾在《女人我最大》節目錄影時多次開箱該品牌新款，甚至在節目中透露自己不僅是該品牌的忠實粉絲，更是超級VIP，每逢換季都會拿到第一手的時尚資訊。

演藝圈藝人獨愛特一品牌藝人比比皆是，小豬羅志祥出道以來對於銀飾的熱愛是眾所皆知，過往他因為木村拓哉喜愛銀飾，而開啟對銀飾品牌Chrome Hearts的熱愛，為了收藏愛牌的飾品，花了將近超過1千萬元買下墨鏡、項鍊、手鍊到衣服、牛仔褲作為珍藏。

▲羅志祥熱愛銀飾品牌花了超過千萬元台幣收藏。（翻攝自羅志祥臉書）

「台灣最美麗的歐巴桑」陳美鳳，曾在節目錄影分享收藏的名牌商品及包款超過3千萬元，其中一款愛馬仕鱷魚皮頂級鑽石凱莉包，2021年一場拍賣會上要價高達9百萬元台幣，一只拍賣包的價錢，相當於可以在台北市中心買下一間小套房，新聞曝光後也令不少粉絲大誇「美鳳姐好霸氣！」。

▲王陽明熱愛買錶，就曾花了近千萬元，買下一只百達翡麗的腕錶。（本刊資料照）

王陽明多年前曾入手了一只百達翡麗5980腕錶，後來粉絲封該錶款為「王陽明款」，他也在YT頻道透露，該腕錶新款市價高達1,868萬元，但他卻認為價格太高，合理價應該在台幣1,500萬元上下。

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