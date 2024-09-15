Karina、張員瑛都留過紫蘇葉瀏海！有效修飾臉型流暢度　視覺年齡-5歲

文／美人圈

繼空氣瀏海、胎毛瀏海後，南韓又多了一種新瀏海髮型「紫蘇葉瀏海」，這個名字或許讓人覺得有點問號，但修飾臉型、頭型的效果其實超級好！許多女團成員都以這樣的瀏海露面過，搭配不同的妝容及服裝，呈現出各種截然不同的氛圍。

「紫蘇葉瀏海」是什麼？

在原有側分瀏海的分界，抓出一點髮絲，貼在額頭上的線條感，並使用髮膠製造出濕潤感，其彎彎又薄薄的視覺效果，因為看起來很像韓式知名小菜「紫蘇葉」，因此才被稱為「紫蘇葉瀏海」。這種瀏海能很好的修飾臉型，更能達到縮短額頭的效果，視覺年齡直接少了5歲。

▲韓星都留過紫蘇葉瀏海。（圖／IG@katarinabluu、@for_everyoung10）



紫蘇葉瀏海整理＆定型方法

先將瀏海以7：3的比例做出分界，並用梳子梳出弧線後固定在兩耳後，再於分界處勾出一些小碎髮，最後使用少量髮膠、髮蠟、或直接在眉刷上噴上定型噴霧，將小碎髮沿著弧線梳整齊，使其呈現出濕潤貼額頭的效果後就完成囉！

1：ROSÉ

BLACKPINK成員ROSÉ在個人專輯《-R-》的宣傳活動時期，也經常以這樣的瀏海造型出現。不管是搭配高丸子頭或中馬尾都非常適合，甚至是完全貼頭皮的造型也被ROSÉ完美消化，她也曬出Lisa到《On The Ground》打歌舞台現場應援的合照，可見成員之間的感情真的非常要好！

▲ROSÉ。（圖／IG@roses_are_rosie）

2：Winter

aespa人氣成員Winter在《Drama》時期，以一頭莓紅色長髮活動，紫蘇葉瀏海搭配長捲髮，充滿浪漫又俏皮的氣息，搭配幼態感的五官，讓整體造型增添了不少可愛感。

▲aespa Winter（圖／IG@imwinter）



Karina

女團aespa隊長Karina，有著「人間AI」之美稱，精緻到不行的五官加上像是從漫畫裡走出來的超不科學身材，真的很難讓人不暈。Karina從去年的《Drama》時期，到最近的《Armageddon 》，都出現過不少次紫蘇葉瀏海造型，小編個人最喜歡她搭配全部往上盤的毽子頭，露出優美的肩頸線條實在太好看！

▲aespa Karina（圖／IG@katarinabluu）

4：張員瑛

IVE人氣成員張員瑛，以甜美的形象和逆天的身高得到超多人的關注，更是許多年輕人心中的第一名偶像。張員瑛非常適合以各種華麗的髮飾來做點綴，利用體積較大的髮夾將大部分的瀏海固定住後，再勾勒出紫蘇葉瀏海，整體造型看起來活潑許多，搭配滑順閃亮的波浪捲長髮，更有種芭比娃娃的夢幻感。

▲張員瑛。（圖／IG@for_everyoung10）

5：Haerin

NewJeans成員Haerin，是五代女團中的貓咪代表之一，眼尾上揚的杏眼和精緻小巧的嘴鼻，構成極具辨識度的貓系顏，加上總是慢半拍的個性，更像一隻放空的小貓咪。在拍攝畫報中，以紫蘇葉瀏海搭配半扎雞毛毽子頭，展現既時尚又不失優雅的風格。

▲Haerin。（圖／IG@newjeans_official）

6：多賢

TWICE成員多賢肌膚非常白皙，在這樣的基礎下，以烏黑的頭髮梳出明顯的紫蘇葉瀏海，並畫上明度較高的甜美活力妝容，搭配鑲滿鑽的髮夾，展現可愛的氛圍。另外，將長髮全部盤起並穿上紅色連身短裙，也能很好的展現幹練的女性魅力。

▲TWICE 多賢。（圖／IG@dahhyunnee ）



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