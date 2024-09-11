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30歲後交友要「重質不重量」　研究告訴你幾個最剛好

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▲友情,朋友,好友,閨蜜,交談,聚會,趴踢,聊天,好朋友。（圖／unsplash）

▲30歲後的友情該追求細水長流。（圖／unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

許多人把生活重點都放在另一半，其實友誼在人生中也很重要，研究顯示只要人生中有交心的好友，對於生活的滿意度就會大大的提高，因為人是需要社交的，此外「為他人而存在」的心情，也能提升自己的幸福感，不過隨著事務越來越忙碌，維持友誼也是需要費心的，究竟一生中有多少知己就足夠呢？

▲友情,朋友,好友,閨蜜,交談,聚會,趴踢,聊天,好朋友。（圖／unsplash）

人類是需要溝通、社交的生物，年輕的時候喜歡探索世界，加上正在求學，10歲至24歲的年紀交際圈是最大的，平均有9位時常聯繫的朋友，到了30歲就降成7位，之後逐步遞減，因為除了工作，組織家庭或照顧孩子等因素，相對也在人際關係的維持上心力不足。

▲心靈,好友,女性,聚會,生活,心靈雞湯,朋友。（圖／unplash）

根據英國牛津大學羅賓．鄧巴博士研究，大腦可粗略地處理150段友誼關係。然而這些關係自然有程度之分，有些只是熟人，還有普通朋友、親密好友跟知己，知己的定義包括他知道你所有私密的事情，像是跟家人的感情、是否曾經劈腿或是一些你最深層的想法等。

▲友情,朋友,好友,閨蜜,交談,聚會,趴踢,聊天,好朋友。（圖／unsplash）

根據美國堪薩斯大學的研究，兩人相處40小時以上可從陌生人變成普通朋友、相處90小時（約4個整天）可變成親密朋友，若是要變成知己至少要相處200個小時以上，大約是8.3天，當然都要是在相處氣氛良好的情況，而且是「工作以外」的前提下才行。

▲友情,朋友,好友,閨蜜,交談,聚會,趴踢,聊天,好朋友。（圖／unsplash）

風靡全球的美國影集《六人行》講述6個好友在生活上的趣味故事，但並非所有人都能擁有許多生活知己，研究顯示30歲後，親密好友其實擁有3到5個、知己擁有1個其實就足夠了，若幸運一點，親密朋友有4至5個，對生活的滿意度最高，但若擁有3個，幸福度其實相差無幾，所以不用再怨嘆自己朋友不夠多，與其花大把心力去經營普通朋友，還不如多多問候、關心自己的好朋友們，會得到的幸福感更高。

▲心靈,好友,女性,聚會,生活,心靈雞湯,朋友。（圖／unplash）

關鍵字：

友誼, 幸福感, 人際關係, 知己, 生活滿意度

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