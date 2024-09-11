誠品生活周年慶9／20開跑　優惠與活動齊發吸客

記者蔡惠如／綜合報導

誠品生活周年慶將於9／20開跑，今年活動涵蓋全台誠品生活店鋪，主打連續17日的「滿千送百」促銷，南西、松菸有新品牌首度登場，台中480則打出亞洲唯一F1賽車競演體驗，加上金卡會員抽誠品點的超值好禮。消費者除了能享受折扣與回饋，還能親身體驗各館活動與限定優惠。

▲誠品生活480在9／28響應亞洲唯一世界級「F1賽車展演賽」；9／13至9／27全館單筆消費滿3,600元，可獲得Gold Pass欣賞一級方程式賽車競演資格。（圖／誠品提供）

誠品生活南西66家新櫃登場

誠品生活南西此次周年慶迎來自開幕以來規模最大的新品牌體驗，包括來自法國的高級香氛、日本的手工飾品，全台首家人氣法式甜品店「CY.W Patisseries」也將亮相，共有66家新櫃齊聚一堂，提供消費者多樣選擇。在南西店購物的顧客，活動期間消費滿千可享送百回饋，並且在指定櫃位滿5,000元即可再獲1,000元優惠，為消費者帶來更多購物樂趣。

▲4. 誠品生活南西法式甜品店CY.WPatisseries 9／13全新進駐；單筆消費滿599元，贈法式檸檬塔兌換券。

此外，南西店還聯合藝術家周依打造了獨特的「靈感小屋」裝置藝術，吸引眾多藝術愛好者前來參觀。消費者在新櫃消費時，還能享有誠品點數3倍回饋，累積滿8,000元即贈送周依獨家設計的Q萌帆布小包，結合購物與藝術欣賞的雙重享受，成為今年周年慶的亮點之一。

誠品生活松菸北海道現烤起司塔回歸

松菸店在周年慶期間以豐富的美食與時尚品牌吸引消費者。北海道知名的現烤起司塔專賣店「BAKE CHEESE TART」首次進駐，帶來超人氣的甜品選擇。除了美食，松菸店還推出多款時尚精品大幅折扣，包括HERSCHEL經典背包38折、Journal Standard軍裝背心5折，還有YUPENG SHIH紗裙品牌限時優惠。

▲誠品生活松菸YUPENG SHIH elizo系列限時5折（左）；Journal Standard OCTA 軍裝背心，原價6,310元，特價3,180元（右）。



為了讓消費者享受更全面的購物體驗，松菸店在首三日加碼活動，指定專櫃消費滿5,000元即可獲贈1,000元回饋。9／21至9／22期間，消費者憑當日發票還可參加現場轉盤遊戲，贏取各種餐飲優惠，讓購物過程更加豐富有趣。

誠品生活480推Red Bull F1賽車競演首現

台中誠品生活480店則成為周年慶期間的活動中心之一，從9／13至9／27，480店推出了亞洲唯一的世界級Red Bull F1賽車競演活動。消費者在館內單筆消費滿3,600元，即可獲得限量Gold Pass，親臨現場以獨特視角欣賞一級方程式賽車表演。

▲誠品生活480聯手「小蝸牛市集」齊聚逾百家品牌限時出攤，此為示意圖。

除此之外，480店首三日還將在1樓舉辦「野花園」創意市集，集結超過百家設計品牌與特色美食攤位。經典露營拖車品牌「ERIBA Touring」也將現場展示，結合指標性烤爐品牌O-GRILL進行現場烤肉活動。消費者在全館滿1,000元消費後，即可兌換限量的烤物餐券。

誠品生活園道24小時不打烊，還播經典老歌

誠品生活園道店則以特殊的24小時不打烊活動吸引書迷與音樂愛好者的關注。9／20園道店邀請消費者穿上復古Dress Code，參與書店故事的年度特企活動，沉浸在懷舊的經典老歌中。著名樂團主唱曾允成也將在深夜現場演唱時代金曲，為周年慶活動增添濃厚的情感氛圍。

此外，2樓的文具館也提供限量的免費郵寄服務，使用玻璃筆書寫信件，讓消費者體驗慢速傳情的溫馨感受。園道店更推出會員當日消費滿3,000元再贈300元回饋的優惠，吸引更多顧客加入購物行列。

▲微風廣場2024周年慶9／12開跑，今年加碼甜點展吸客，左起微風藝人佟凱玲、微風集團策略長廖曉喬、微風集團常董岡一郎、微風超市總經理西川正史、微風藝人宋蘋恩大合照。（圖／業者提供）

微風廣場周年慶也將在9／12登場，首6日同步推出限時「甜點特展」，共有15個台日甜點品牌限時登場，免飛日本逛個街就能買到熱門伴手禮，有吃有逛還能打卡炫耀一下。

微風首波本館與南京周年慶，從9／12至9／30開跑，微風廣場珠寶、手錶消費滿3萬元送15000點（約價值1,500元）；國際精品滿1萬元送10000點；流行名品、飾品滿5,000元送5000點；香氛保養、女鞋滿3,000元送3000點。微風南京指定品牌消費滿1萬元送5000點；全館消費3,000元送3000點。

匯集15款熱門甜點品牌的「微風甜點特展」，從9／12至9／17限時6天，在Breeze MEGA Studio藝文展演空間開賣NY奶油起司脆餅NEW YORK PERFECT CHEESE、2024東京車站銷量冠軍COCORIS 、AUDREY花束餅乾、銀座喫茶店に恋して的焦糖奶油布蕾塔、東京晴空戀三層夾心可可風味餅乾、砂糖奶油樹原味夾心餅乾等，此外ISHIYA G、小倉山莊與台灣六月初一、明月堂、南投埔里巧克力Feeling18等都能買到。