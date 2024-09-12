星巴克9／12起「全品項第二杯半價」　85度C推苦瓜爆檸茶拚場

▲星巴克連兩天第二杯半價。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會粉絲頁）

記者蔡惠如／綜合報導

快到中秋中午氣溫仍高，星巴克從9／12起一連兩天給出小確幸，從開店到打烊都能「同品項第二杯半價」，且大杯以上規格就有優惠，品項幾乎涵蓋全系列現做飲品，當然此類優惠也包括所有星冰樂、星沁爽與咖啡冷飲，想消暑不妨揪個咖，不然一個人灌兩杯也不錯。

星巴克9／12、9／13連續兩天，推出「一起喝咖啡暑氣全消 第二杯半價」優惠，消費者至店購買兩杯大杯以上冰熱、口味皆一致的飲料，即享第二杯半價優惠。單筆交易最高限購四杯，二杯支付原價、二杯支付半價，並限當場一次領取。

▲星巴克第二杯半價只要大杯就有折扣。（圖／記者林明瑋攝）

未提供優惠的品項僅有罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。且全台除了機場管制區門市，都可享此項優惠，但須注意此優惠不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點。

若你覺得咖啡要撐起精神還不夠猛，不妨試試85度C近期新推出的「苦瓜爆檸茶」，將新鮮青苦瓜與綠檸檬結合，每一杯都經過手工爆打30下，將新鮮青苦瓜搗碎的同時混合檸檬汁後，再加入茉莉綠茶，喝起來有檸檬的果酸感，又帶點苦瓜顆粒，主打口感清爽，消暑退火。

業者表示，85度C苦瓜爆檸茶選用台灣高雄在地種植的綠色青苦瓜，以新鮮青苦瓜塊，加上屏東產區的四季檸檬切片，經過手工槌打，喝起來沒有苦瓜的苦味，反而是甘甜清爽，還可以咀嚼到苦瓜顆粒，每一杯都是現點現做，經過店員手工打30下後才會裝杯送到客人手裡。

苦瓜爆檸茶目前只提供大杯冰飲，單杯售價75元，9／11起已在28家直營門市上市，10／3起全台門市都能買到。