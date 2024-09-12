紐約時裝周／Twice多賢驚喜走上MK伸展台！Coach泰迪熊、恐龍包可愛破表

記者鮑璿安 ／綜合報導

紐約時裝周盛大展開，Coach本次於紐約High Line（空中鐵道公園）Spur廣場舉行2025年春季時裝秀，秀上更出現許多天馬行空的可愛包款，愛心、恐龍放大版手拿包誕生，呼應創意總監Stuart Vevers對60年代單品的啟發。而Michael Kors 2025年春夏系列時裝秀上，品牌大使女團Twice成員多賢身穿平口巧克力色洋裝走上伸展台，成為這次時裝周的亮點之一。

▲Coach本次於紐約High Line（空中鐵道公園）Spur廣場舉行2025年春季時裝秀，秀上更出現許多天馬行空的可愛包款（圖／品牌提供）





▲品牌大使李泳知穿上黑色西裝俏皮現身，呈現出屬於Coach女孩的青春亮麗。（圖／品牌提供）



Coach2025年春季首度亮相的新款手袋為Chain Tabby 26，將品牌經典 Tabby手袋重新演繹，打造出更細緻柔軟的顆粒紋皮革材質，換上多元新色，更加上金屬環鏈細節。Frame Bag也演變出尺寸搶眼誇張的頂部提把款式、以男裝為靈感的手拿公事包。而Vevers設計的熱門Shape bags造型手袋莫過於秀上最搶眼的單品，融入了愛心、星星以及恐龍形狀，並加入口金包金屬細節，抱在手中猶如充氣包款，以致敬品牌首位設計師Bonnie Cashin在1960年代時的金屬細節。品牌大使李泳知穿上黑色西裝俏皮現身，呈現出屬於Coach女孩的青春亮麗。





▲Michael Kors 品牌大使女團Twice成員多賢身穿平口巧克力色洋裝走上伸展台。（圖／品牌提供）

▲本季以「地中海式浪漫風格」為主題，在華麗工藝和極簡廓形中取得完美平衡。（圖／品牌提供）

Michael Kors 2025年春夏系列時裝秀在紐約哈德遜廣場的The Shed藝術中心盛大舉行，本季以「地中海式浪漫風格」為主題，在華麗工藝和極簡廓形中取得完美平衡，手工製作的花卉刺繡面料、蕾絲與光滑的壓皺緞面和棉布，營造出一種慵懶質感，連衣裙被賦予更加修身收腰的廓形，搭配地中海式的鬆弛感印花。當中也不乏紐約印象的西裝外套，鋒利的肩線和加長腰帶疊加出性感氣息。在本季配件包款中，運用手工編織、流蘇拼接皮革的手提包以及水桶包，給忙碌的都市生活一絲喘息空間，帶有編織手柄的極簡手提包同樣是別緻的亮點。