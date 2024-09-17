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新加坡質感生活3間必訪店　最好吃可頌、Scentopia香水體驗獅城魅力

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新加坡這座充滿多元文化的城市，不僅擁有繁華的都市景觀，更藏著許多獨具風格的小店，像是被譽為擁有最好吃可頌的Tiong Bahru Bakery咖啡館。

圖文／鏡週刊

新加坡這座充滿多元文化的城市，不僅擁有繁華的都市景觀，更藏著許多獨具風格的小店。鏡食旅記者嚴選3間深受當地人喜愛的店家：Tanglin Gin琴酒廠、Scentopia香水店以及Tiong Bahru Bakery咖啡館，一同感受新加坡的質感生活。

Tanglin Gin琴酒廠：探索新加坡的精釀精神

曾經作為英國軍營的登布西山（Dempsey Hill），是新加坡最時尚的餐飲娛樂據點之一，悠閒的步調與洋派的建築，給我的感覺有些像是座落陽明山的美軍宿舍。登布西山經歷多次角色變換，1950年代這裡曾是一片肉豆蔻種植園，後來變成了東陵兵營（Tanglin Barracks）。直至今天，這處遺址仍保持靜謐淳樸的氣息。在2007年重新開發後，這座世外桃源變成了集餐飲、娛樂和購物的新興景點。

新加坡質感生活指南：3間必訪店　用可頌、香氛與美酒體驗獅城魅力

▲Tanglin Gin位於登布西山（Dempsey Hill），這裡不只有蒸餾廠，也是一間酒吧與餐廳。

來到Tanglin Gin可品嘗多款特製雞尾酒，喝出屬於新加坡的琴酒風味。

▲來到Tanglin Gin可品嘗多款特製雞尾酒，喝出屬於新加坡的琴酒風味。

酒吧餐廳後方的建築物是Tanglin Gin的釀酒廠。

▲酒吧餐廳後方的建築物是Tanglin Gin的釀酒廠。

而新加坡的首間琴酒廠Tanglin Gin也在這裡誕生。這間酒廠的故事，從四位熱愛琴酒的朋友開始。他們發現被稱為雞尾酒之都的新加坡，居然完全沒有本土的琴酒品牌，決心創造出一款能夠代表新加坡本土風味的琴酒，於是這裡的琴酒不僅僅是烈酒，更是一種風味的探索，融合東南亞熱帶風情的植物元素，如生薑、蘭姆葉、辣椒、香茅、胡椒等亞洲食材，帶給人濃厚的本土風味。

酒廠參觀行程的壓軸體驗，是能試飲Tanglin Gin的多款琴酒。

▲酒廠參觀行程的壓軸體驗，能試飲Tanglin Gin的多款琴酒。

Tanglin Gin的每支琴酒都有強烈個性，風味十分鮮明。

▲Tanglin Gin的每支琴酒都有強烈個性，風味十分鮮明。

參觀Tanglin Gin酒廠時，能夠近距離了解琴酒的製作過程，酒廠內還設有專屬品酒室，讓遊客能細細品味不同風味的琴酒，感受香料與酒精在舌尖上跳舞的瞬間。品牌名稱「Tanglin」與老虎酒標，代表的是酒廠所在地的過去，是一座新加坡老虎常出沒的美麗香料種植園的名字。

Scentopia香水店：用香氣製作屬於你的新加坡記憶

如果說酒是味覺的享受，那麼香水則是嗅覺的藝術。在聖淘沙的Scentopia香水店，我發現了另一種屬於新加坡的風土滋味：香氣。這家香水店主打DIY香水體驗，結合了新加坡本土植物的香氣，如胡姬花、柚木與熱帶果實，讓遊客能創造出屬於自己的新加坡專屬香水。

位於聖淘沙的Scentopia香水店，是許多人以香氛帶回新加坡旅行記憶的必訪之地。

▲位於聖淘沙的Scentopia香水店，是許多人以香氛帶回新加坡旅行記憶的必訪之地。

香水DIY體驗的第一步，是讓遊客進行有趣的心裡測驗，找出自己對香味的喜好。

▲香水DIY體驗的第一步，是讓遊客進行有趣的心裡測驗，找出自己對香味的喜好。

了解自己的香味偏好後，再從柑橘、清新、花卉、木質等不同類型的香氛，找尋自己喜歡的香水，並寫下編號。

▲了解自己的香味偏好後，再從柑橘、清新、花卉、木質等不同類型的香氛，找尋自己喜歡的香水，並寫下編號。

在Scentopia舉辦的香水DIY體驗裡，遊客不僅能買到一瓶香水，更參與了香氣的調和過程。遊客能先藉由心理測驗，找出自己對香氣的偏好，再依序探索不同香氛的搭配，從前調到後調，每一層次的香氣都經過精心設計，更是個人獨一無二的選擇，彷彿自己在新加坡旅行的記憶與氣息，都被封存在每瓶香水中。這裡的每款香水，不僅是味道，也像是新加坡多樣文化的縮影，讓人從嗅覺上重新記憶這座城市。

製作香水的最後一步是從紀錄的編號，找到這些香水，並加以混合。

▲製作香水的最後一步是從紀錄的編號，找到這些香水，並加以混合。

將調和後的香水倒入有刻印自己名字的香水瓶內，屬於自己獨一無二的新加坡香氛大功告成。

▲將調和後的香水倒入有刻印自己名字的香水瓶內，屬於自己獨一無二的新加坡香氛大功告成。

Tiong Bahru Bakery咖啡館：在地咖啡與烘焙的溫暖角落

走過充滿現代感的酒廠與香水店，Tiong Bahru Bakery咖啡館則將我拉回到最純粹的日常時光。這家位於Tiong Bahru（中峇魯）社區的咖啡館，是新加坡最受歡迎的咖啡館之一。這裡不僅僅是個喝咖啡的地方，更是當地人日常生活的一部分。咖啡館內的裝潢洋溢著復古與溫馨的氣息，彷彿時光在此停滯，讓人可以慢慢享受一杯手工咖啡，搭配新鮮出爐的法式可頌。

Tiong Bahru Bakery的可頌好吃到，只要在新加坡講到可頌，第一個就會想到它。

▲Tiong Bahru Bakery的可頌好吃到，只要在新加坡講到可頌，第一個就會想到它。

Tiong Bahru Bakery被公認是新加坡最好吃的法式麵包店，在這裡喝杯咖啡或品嘗輕食與甜點，氣氛都非常放鬆。

▲Tiong Bahru Bakery被公認是新加坡最好吃的法式麵包店，在這裡喝杯咖啡或品嘗輕食與甜點，氣氛都非常放鬆。

許多人會專程來中峇魯的這間咖啡館，品嘗以各種麵包製作的餐點。

▲許多人會專程來中峇魯的這間咖啡館，品嘗以各種麵包製作的餐點。

Tiong Bahru Bakery的可頌以酥脆的口感和豐富的層次而聞名，而這家店更是將法式烘焙與新加坡本地食材結合，推出不少富有創意的甜點。比如夾進烤牛肉的可頌、夾進雞蛋沙拉與蔬菜的可頌，或是充滿南洋風味的糕點，都讓人感受到濃濃的在地風味，配著同樣頗有水準的香濃咖啡，讓我在喧囂的城市中，找到了一組可放鬆身心的角落。

Tiong Bahru Bakery的法式麵包是他們的招牌。

▲Tiong Bahru Bakery的法式麵包是他們的招牌。

冰櫃裡的甜點每種看起來都非常可口，讓人躍躍欲試。

▲冰櫃裡的甜點每種看起來都非常可口，讓人躍躍欲試。

如今的中峇魯，既是新加坡最時尚的社區之一，也是充滿迷人歷史的古樸社區。這片社區從荒原沼澤到繁華勝地的轉變始於1930年代。近年，中峇魯則經歷中產階級化的浪潮，大批時尚的房客來到此地居住，現在來到這裡不只能尋找慢生活，享受一杯香醇咖啡，選物店、獨立書店、二手古物店、黑膠唱片與精品店在這裡一應俱全。

中峇魯是新加坡最時尚的社區之一，也是充滿迷人歷史的古樸社區，這裡的組屋至今仍住了許多長者。

▲中峇魯是新加坡最時尚的社區之一，也是充滿迷人歷史的古樸社區，這裡的組屋至今仍住了許多長者。

Tanglin Gin

  • 地址：26B Dempsey Rd, Singapore 247693
  • 營業時間：18：00～24：00，週六12：00～凌晨01：00
  • 電話：+65-8909-3674
  • 行程：酒廠參觀與試飲，新幣40元起／人（約NT$994）

Scentopia

  • 地址：36 Siloso Bch Walk, Unit 01-04 Sentosa, Singapore 099007
  • 電話：+65-8031-7081
  • 營業時間：11：00～19：00
  • 行程：香水製作50ml，約1小時，新幣95元／人（約NT$2,360）

Tiong Bahru Bakery

  • 地址：56 Eng Hoon St, #01-70, Singapore 160056
  • 電話：+65-6220-3430
  • 營業時間：08：00～20：00

新加坡旅遊資訊

  • 簽證：台灣旅客可持有效護照免簽證入境新加坡，最長可停留90天。
  • 匯率：新加坡幣兌換新台幣約為1：24.85。（2024年9月資料）
  • 時差：與台灣無時差。
  • 氣溫：新加坡9月氣溫約攝氏24～34度，資料來源www.accuweather.com
  • 航班：新加坡航空每天2班往返台北—新加坡，下午航班為14：20從桃園起飛、18：55抵達，晚上航班為17：45從桃園起飛、22：15抵達，從台灣飛往新加坡航程約4.5小時。

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關鍵字：

鏡週刊, 新加坡, 美食, Scentopia, 香水

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