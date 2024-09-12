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Rain快閃來台露深V現身FENDI派對　秀中文「好久不見」寵粉

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記者鮑璿安／台北報導

FENDI在台北新光三越Diamond Towers開設全新女裝精品店，今12日邀請韓星Rain、女星謝欣穎、蔡詩芸一同站台，Rain時隔5年再度來台，工作滿檔的他昨日還在雪梨，於深夜悄悄抵台。面對現場久候的粉絲們，Rain親民握手與粉絲互動，而他也秀中文表示：「大家好，好久不見，我是Rain！」

▲▼FENDI Diamond Towers 精品店 開幕酒會，Rain 鄭智薰。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼FENDI Diamond Towers 精品店 開幕酒會，Rain 鄭智薰。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼FENDI Diamond Towers 精品店 開幕酒會，Rain 鄭智薰。（圖／記者周宸亘攝）

▲Rain 鄭智薰。（圖／記者周宸亘攝）

Rain身穿FENDI羊絨開襟衫搭配水晶造型別針，以深V剪裁露出姣好身材，手拎小牛皮Peekaboo Soft包款，展現時髦氣息，他以濕髪造型散發出熟男魅力。Rain一現身就引發粉絲尖叫聲，也與女星謝欣穎、蔡詩芸留下同框合照，而他快閃4分鐘離開，過程中仍展現滿滿親和力，與現場粉絲握手互動。

▲▼FENDI Diamond Towers 精品店 開幕酒會，Nikki 謝欣穎，Rain 鄭智薰，Dizzy Dizzo 蔡詩芸。（圖／記者周宸亘攝）

▲（左起）謝欣穎、Rain 鄭智薰、Dizzy Dizzo 蔡詩芸。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼ fendi 。（圖／品牌提供）

▲FENDI Diamond Towers全新女裝精品店。（圖／品牌提供）

▲▼ fendi 。（圖／品牌提供）

▲全新亞麻色珍稀鱷魚皮革的Peekaboo Soft包款。（圖／品牌提供）

Rain此次來台主要任務是開箱FENDI Diamond Towers全新女裝精品店，店面佔地約 250 平方公尺，牆面自古羅馬建築中汲取靈感，一樓入口處設計有三塊由羅馬FENDI皮草工坊手工製作的皮草飾片 FF LOGO 掛飾，陳列有全系列女士時裝、皮革製品、配飾、鞋履等商品，這次的獨家商品是全新亞麻色珍稀鱷魚皮革的Peekaboo Soft包款，全台限量一顆。

▲▼金世正 。（圖／品牌提供）

▲▼金世正 。（圖／品牌提供）

▲金世正稍早已經抵達桃園國際機場 。（圖／品牌提供）

同時，金世正今12：10 pm抵達桃園國際機場，以 Longchamp 品牌大使的身分首次來台，將出席 9月 13日（五）品牌在台北松山文創園區舉辦的派對，她身穿2024秋冬系列和服短外套及同色系短褲，腰間繫著印有標誌性奔馬圖案的腰帶，手持Le Roseau手提包增添時尚感。

關鍵字：

Rain, FENDI, 台北新光三越, 美妝, 精品店

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