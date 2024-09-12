黃瓜才排第二！營養師曝「補水食物排行榜」　讓你自帶涼感

▲吃黃瓜不只補水，也能補充膳食纖維。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

雖然已邁入9月，但是天氣和夏季無異，這時候除了多喝水，營養師高敏敏建議可以補充消暑解熱的食物，讓你不開冷氣也可以自帶涼感。

#冬瓜 熱量9kcal / 含水量為96.9%

冬瓜含鉀量非常豐富，每100g的冬瓜就有165mga的鉀，可以幫助利尿、解水腫，除此之外，還有淡斑、亮白的效果，是美容又補水的好食材。

#黃瓜 熱量11kcal / 含水量96%

高含量的水分，可使肌膚水嫩Q彈，也可以補充膳食纖維，黃瓜直接吃也很方便，若是食慾不振，吃點黃瓜也是好選擇。

#生菜 熱量16kcal / 含水量為95%

生菜不只清爽涼口，還能補足膳食纖維和維生素C，另外也含有維生素A，可保護皮膚、保持皮膚水分。

#絲瓜 熱量17kcal / 含水94.6%

絲瓜本身自帶豐富的水分，可以幫助解熱、預防中暑，吃絲瓜除了補水之外，也能補充膳食纖維。

#西瓜 熱量32kcal / 含水量90.8%

西瓜除了補水之外，也讓身體自帶涼感、幫助消暑，內含β-胡蘿蔔素，可幫助抑制黑色素生成。

#大番茄 熱量19kcal / 含水量為94.5%

番茄隨身帶著走也可以很輕鬆補足蔬菜量，番茄富含的茄紅素完全不怕加熱，烹調加工過後更容易釋放出營養素、更容易吸收。

#苦瓜 熱量13kcal / 含水量為94.3%

苦瓜能夠清胃解毒，除了幫助健胃、助代謝之外，苦瓜也含有豐富的維他命C，可以幫助提升身體免疫力。

#海帶 熱量19kcal / 含水量為93.8%

海帶有著豐富營養素，尤其含鉀量豐富，可以幫助降血壓 、除積熱，另外富含膠質，可以幫助皮膚Q彈。

#青椒 熱量29kcal / 含水量為92.2%

青椒有清心解熱的功能，另外內含豐富纖維，可以幫助排便、促進體內代謝。β-胡蘿蔔素，可幫助抑制黑色素生成、保護眼睛和黏膜健康。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）