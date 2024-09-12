fb ig video ETtoday search mobile

黃瓜才排第二！營養師曝「補水食物排行榜」　讓你自帶涼感

>

▲▼營養師曝「補水食物排行榜」 。（圖／Unsplash）

▲吃黃瓜不只補水，也能補充膳食纖維。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

雖然已邁入9月，但是天氣和夏季無異，這時候除了多喝水，營養師高敏敏建議可以補充消暑解熱的食物，讓你不開冷氣也可以自帶涼感。

#冬瓜 熱量9kcal / 含水量為96.9%

冬瓜含鉀量非常豐富，每100g的冬瓜就有165mga的鉀，可以幫助利尿、解水腫，除此之外，還有淡斑、亮白的效果，是美容又補水的好食材。

#黃瓜 熱量11kcal / 含水量96%

高含量的水分，可使肌膚水嫩Q彈，也可以補充膳食纖維，黃瓜直接吃也很方便，若是食慾不振，吃點黃瓜也是好選擇。

#生菜 熱量16kcal / 含水量為95%

生菜不只清爽涼口，還能補足膳食纖維和維生素C，另外也含有維生素A，可保護皮膚、保持皮膚水分。

#絲瓜 熱量17kcal / 含水94.6%

絲瓜本身自帶豐富的水分，可以幫助解熱、預防中暑，吃絲瓜除了補水之外，也能補充膳食纖維。

#西瓜 熱量32kcal / 含水量90.8%

西瓜除了補水之外，也讓身體自帶涼感、幫助消暑，內含β-胡蘿蔔素，可幫助抑制黑色素生成。

#大番茄 熱量19kcal / 含水量為94.5%

番茄隨身帶著走也可以很輕鬆補足蔬菜量，番茄富含的茄紅素完全不怕加熱，烹調加工過後更容易釋放出營養素、更容易吸收。

#苦瓜 熱量13kcal / 含水量為94.3%

苦瓜能夠清胃解毒，除了幫助健胃、助代謝之外，苦瓜也含有豐富的維他命C，可以幫助提升身體免疫力。

#海帶 熱量19kcal / 含水量為93.8%

海帶有著豐富營養素，尤其含鉀量豐富，可以幫助降血壓 、除積熱，另外富含膠質，可以幫助皮膚Q彈。

#青椒 熱量29kcal / 含水量為92.2%

青椒有清心解熱的功能，另外內含豐富纖維，可以幫助排便、促進體內代謝。β-胡蘿蔔素，可幫助抑制黑色素生成、保護眼睛和黏膜健康。

▲▼營養師曝「補水食物排行榜」。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

關鍵字：

消暑, 食材, 夏季, 營養, 涼爽

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

表面看不出「佔有慾最強」星座Top 3 ！第一名容易多疑緊握不放

表面看不出「佔有慾最強」星座Top 3 ！第一名容易多疑緊握不放

第一眼看到小狗還是蝴蝶？秒測你在另一半心裡有多重要

第一眼看到小狗還是蝴蝶？秒測你在另一半心裡有多重要

「自我感覺良好」星座Top 3 ！第一名嚴重自戀不可能為別人妥協

「自我感覺良好」星座Top 3 ！第一名嚴重自戀不可能為別人妥協

第一眼看到樹還是人臉？測試你孤傲還固執 陳美鳳遊日背實用愛馬仕包　戴潮人最愛的銀飾逆齡 什麼是愛自己？先了解「不愛自己」的5個表現　不懂拒絕、總是抱怨 3個不自覺的身體小動作　可能讓職場人際越來越糟 香港前女首富甘比拎罕見3色柏金包　編織巨型蛋塔送英跳水王子 5個跡象顯示　妳單身會更幸福 Rain深夜抵台！全黑低調造型擋不住高顏值　傍晚將現身FENDI精品店

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面