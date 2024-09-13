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【廣編】RM 17-01雪花鑲嵌陀飛輪腕錶　挑戰製錶與珠寶⼯藝的突破性傑作

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RM 17-01雪花鑲嵌陀⾶輪腕錶（圖／RICHARD MILLE提供）

【廣編特輯】

圖、文／RICHARD MILLE提供

RM 17-01陀⾶輪腕錶體現了RICHARD MILLE挑戰製錶與珠寶⼯藝的突破性傑作，這款中性腕錶的每個細節都經過精⼼設計，堪稱完美之作。

RM 17-01的錶殼採⽤貴⾦屬和世界上最珍貴的寶⽯製成，提供紅⾦或⽩⾦雪花鑲鑽兩種款式，雪花鑲嵌⼯藝宛如陽光映照在雪地上的絢麗光輝，為腕錶帶來璀璨效果。

搭載由五級鈦合⾦製成的RM17-01⼿動上鍊陀⾶輪機芯，具備錶冠功能與動⼒儲存指⽰器，機芯厚度僅4.65 mm，是歷來最薄的陀⾶輪機芯之⼀，透過酒桶形錶殼，可⼀窺其內部緊湊的機芯設計與精密的陀⾶輪運動。

紅⾦的溫暖光澤與鑽⽯的冷冽爍亮形成令⼈驚嘆的對⽐，⿊⾊藍寶⽯則勾勒出酒桶形錶殼的流線設計，RM 17-01不僅僅是⼀枚時計，更是優雅與精緻的象徵。

不同尺⼨的鑽⽯經過細緻排列並鑲嵌於RM 17-01的K⾦錶殼上，由技藝純熟的鑽⽯⼯匠以精巧的鑲爪固定，這種鑲嵌⽅式的挑戰在於寶⽯的選擇和鋪排，以創造出既和諧⼜有變化的錯落效果。

每顆寶⽯都必須以精確到微⽶的精準度放置，並呈現不拘⼀格的視覺效果，雪花鑲嵌⼯藝完全仰賴寶⽯⼯匠的膽識和專業，這些不規則排列的寶⽯在光線下為錶殼增添了豐富層次和獨特動感，每⼀只雪花鑲嵌的RM 17-01陀⾶輪腕錶都 是獨⼀無⼆的創作，與其承載的每顆寶⽯⼀樣獨特。

關鍵字：

RICHARD MILLE, RM 17-01陀⾶輪腕錶

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