LIVE／金世正晚間6點半現身松山文創！《ETtoday》全程直播

記者鮑璿安／ 台北報導

韓星金世正昨12日抵達台灣，為出席今13日（五）Longchamp 在台北松山文創園區舉辦的派對，預計大約晚間18點30分金世正會在星光紅毯上現身，受邀嘉賓還有盧廣仲以及李沐，《ETtoday》將全程直播，粉絲們能夠第一時間一睹偶像風采！

▲金世正稍早已經抵達桃園國際機場 。（圖／品牌提供）

金世正昨日中午抵達台灣，她身穿2024秋冬系列和服短外套及同色系短褲，腰間繫著印有標誌性奔馬圖案的腰帶，手持Le Roseau手提包增添時尚感。這是她以 Longchamp 品牌大使的身分首次來台，品牌這次選在台北松山文創園區二號倉庫舉辦《Energy By Longchamp 瓏驤能量補給站》世界巡迴台北站，現場設有多個互動區域，帶來沉浸式的文化和能量體驗。

▲金世正 。（圖／品牌提供）

金世正憑藉戲劇《社內相親》和《驅魔麵館》成為韓國炙手可熱的實力派演員，她清新脫俗的氣質俘獲了眾多觀眾的心，《ETtoday》將在13日晚間18點左右全程直播活動，金世正會在抵達現場後進行拍攝，也會接受主持人的提問，別忘記點入直播一同觀看最新消息。

▲Rain 鄭智薰昨日現身FENDI台北新光三越Diamond Towers全新女裝精品店。（圖／記者周宸亘攝）



不斷有韓星來台，昨日Rain現身FENDI台北新光三越Diamond Towers全新女裝精品店，身穿羊絨開襟衫搭配水晶造型別針，以深V剪裁露出姣好身材，手拎小牛皮Peekaboo Soft包款，展現時髦氣息。