蔡依林44歲生日「漂漂的」　6條勵志金句讓你越活越美

▲蔡依林一直是所有女生仿效的對象。（圖／翻攝自IG/jolin_cai）

記者曾怡嘉／綜合報導

蔡依林今（15日）迎來44歲生日，前2天她手持保養品在IG上喊話：「漂漂的」，外貌身材近乎少女的她，絲毫看不出真實年齡，一直以來，她以高情緒價值著稱，也曾公開分享過對於老去並不畏懼，很喜歡目前的狀態，《ET FASHION》盤點她曾說過的勵志金句，希望能帶給大家不一樣的啟發。

#缺乏勇氣會故步自封，你必須勇敢做自己，如果還是太在意別人，就永遠只能停在原地。

#愛是用完美的眼光，去看待不完美的人。



#我覺得陪自己發脾氣、陪自己哭、陪自己享受幸福時刻是蠻重要的。這些是累積的東西，當有問題發生的時候，能讓你更快獲得內在的平衡。

#學著面對自己的脆弱，挖掘那一面陌生的自己。生命是自己去體驗、創造的，沒有人能操控你的生命或是替它下註解。

#我覺得沒有豁然開朗這件事，我是累積的，一直在練習怎麼樣去面對不可預知的恐懼，我是一點一滴的在讓倒下再站起來的時間越來越快。

#不要將自己的想法強加在他人身上，不是你以為的快樂才是快樂，生活中最困難的就是如何學會面對情緒處理，我不覺得哭是脆弱的表現，哭是一種情緒的發洩，是生命力的展現。