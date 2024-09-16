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中秋優惠！星巴克9／16起「全品項第二杯半價」　85度C咖啡買二送一

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▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官網）

▲中秋團圓，星巴克推第二杯半價優惠。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官網）

記者蔡惠如／綜合報導

明天就是中秋節，月圓人團圓，用咖啡加分團圓時刻是個好選擇，星巴克今（9／16）起推出中秋優惠，大杯以上現做飲品第二杯半價，而85度C則在中秋節當天，推出限時12小時的中大杯咖啡系列買2送1寄杯活動。

星巴克9／16、9／17兩天推出「團圓美好中秋 第二杯半價」活動，優惠期間不限時間至全台星巴克門市，購買兩杯大杯以上冰熱、口味皆一致的飲料，即享第二杯半價優惠。單筆交易最高限購四杯，二杯支付原價；二杯支付半價，並限當場一次領取。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官網）

不提供優惠的品項包括不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，等同幾乎所有現做飲品都可享優惠，另外不適用門市僅有機場管制區內門市，但車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務也無法享優惠。

▲85度C周五咖啡日優惠,星巴克買一送一。（圖／業者提供）

中秋節當天85度C全台門市從上午10點至晚上10點，推出「中大杯咖啡系列買2送1」，現場每人限購兩組（一組三杯），活動期間同時祭出「寄杯卡買2張送1張」，每張10杯，等於買20杯送10杯，不限冰熱，限同品項同大小，單筆最高可以省下990元，寄杯卡無兌換期限，寄杯辦法依各門市公告。但請注意85 Cafe APP線上訂餐外帶／外送無此優惠。

關鍵字：

星巴克第二杯半價, 買一送一, 星巴克, 優惠, 85度C

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