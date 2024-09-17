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5個升級「個人質感」的生活提案　最棒的是在家就能做

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▲妹子,女孩,正妹,居家（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲宅在家也能很充實。（圖／取自pixabay、PAKUTASO，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

在忙碌的現代生活中，提升生活質感不一定需要大費周章或昂貴的花費，幾個小小的假日提案，就能讓日常變得更美好。無論是創造舒適的居家環境，或是發覺自己新的喜好，都能幫助我們在平凡中找到滿足。以下5個生活提案，不僅能升級你的生活質感，還可以輕鬆在家實現，讓每一天都充滿舒適與愉悅。

做一道自己喜愛的料理

工作日或許沒有時間滿足小廚娘嗜好，若本身烹飪Sense不錯，不妨從茫茫食譜選出最喜愛的那道，然後購買食材與工具完成它，做菜有不可言喻的療癒能力，看到自己完成的餐點不僅有成就感，也能拍個照上傳社群讓朋友聞香一下。

▲▼居家,度假,生活,創意,放鬆。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲邊做菜邊療癒。

將想看已久的劇集追到尾

無論是因為主角、還是評價讓你對某些劇集有興趣，用閒在家的時光把它解決，尤其一口氣追到尾、不需等候續集更讓人感到痛快，就算身體總是窩在客廳沙發上，心靈可是很充實的。

▲居家生活,閱讀,烹飪,做菜,窗,追劇,看電視。（圖／取自pixabay）

▲一口氣看完有種痛快感。

寫下生活感言上傳部落格

對生活有些感觸，卻在工作日無暇執筆，就趁行程清空的時間重新記錄吧，無論寫下的是篇長文章或幾句詩句，亦或時事分享，都是由你發想的寶貴心得，也能放慢你的心靈，如果不想長篇大論，用「一句日記」的方式也可以。

▲女人，女生，打電腦，MacBook，上網，網路，打報告，工作。（圖／pixabay）

▲順便練習寫作技巧，抒發自己的感觸跟情緒。

淘汰不屬於妳的時尚

幾乎9成的女人衣櫥都需要清掃，好好審視妳的衣櫃，淘汰不屬於妳這時期的時尚配件或衣著，讓居住空間更清爽，雖然當下可能會感覺很累，但之後一定會感激這個周末的努力。

讀一本書

想在家裡好好靜下心來，閱讀一本書是最快且最有效的方法，不一定要新書或沒看過的書，可從書架上選擇曾閱讀過、讓你開心的書籍，泡一壺茶或一杯咖啡，享受一下在家慢活的時光。

▲居家生活,閱讀,烹飪,做菜,窗,追劇,看電視。（圖／取自pixabay）

▲享受一本書的安靜時光。

關鍵字：

生活, 提案, 舒適, 愉悅, 假日

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