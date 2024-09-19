日本「夜楓名所」盤點！夜色下追楓更浪漫　秋季限定美景錯過又要等明年

▲日本賞楓名所之一的六義園，是一座從1695年開始興建，歷時7年才完成的江戶代表性迴游式假山泉水庭園。（樂天旅遊提供）



圖文／鏡週刊

轉眼間，又到了「紅葉狩り」的季節，日語中的狩獵紅葉起源眾說紛紜，追溯至日本古代，每逢秋季古人便有造訪山野鄉間追楓的雅緻，浪漫情懷不分古今，今年秋季想到日本賞楓，可以趁早規劃，捕捉期間限定的夜楓絕景。

1.東京六義園

六義園位於東京市中心，被視為東京兩大名園之一，每到秋季，園區內的楓葉與櫸樹陷入一片火紅，是關東著名的賞楓名所，預計今年賞楓季會在11月22至12月4日登場，期間限定開放遊客夜間入園。

六義園夜楓頗具盛名，園區會在下午5點閉園後，於晚間6點重新開放購買「夜間觀賞票」入場，在溫暖燈光照射下，楓葉更加火紅，沿著小路漫步，花園池塘中內樹葉的倒影出繽紛迷人景象。搭乘JR山手線於「駒目（南口）」下車，步行7分鐘即可抵達，交通十分便利。

2.京都永觀堂

京都是賞紅葉的熱門旅遊目的地之一，以眾多宏偉寺廟與精緻日式庭園聞名，其中又以永觀堂夙負盛名，永觀堂最早是一位貴族的舊莊園，在西元853年將此地贈送給一位僧侶，便賦予了新生，園內栽種了多達3,000棵大楓樹與伊波呂楓樹，更被譽為「紅葉的永觀堂」，從京都車站乘搭地鐵烏丸線前往烏丸御池站，再轉乘往六地藏方向的東西線，到達蹴上站，步行約14分鐘即能抵達。

▲每年秋季夜楓妝點永觀堂迴廊式庭園，為夜晚增添浪漫情調。（樂天旅遊提供）

夜晚點燈後，燈光映照在雄偉莊嚴的寺廟建築與層層楓葉上，交織出如夢似幻的氛圍，園內的「放生池」是熱門打卡點，池塘四周圍繞了美麗楓葉，漫步極樂橋，在橋上眺望倒影，更添情調，2024年特別點燈日期尚未對外公告。

▲京都賞楓推薦下榻觀景第一排的「京都翠嵐豪華精選飯店」，飯店位於保津川河畔，距離嵐山渡月橋不到500公尺，飯店僅有39間客房、其中17間擁有私人露天溫泉，是賞楓奢華住宿首選。（樂天旅遊提供）

3.大阪勝尾寺

關西的「勝尾寺」位於大阪箕面市，座落於山林間，已有1,300年悠久歷史，小小的不倒翁遍布寺廟的每個角落，每個達摩背後都藏著信徒們虔誠的心願與祝福。

▲位於大阪的「勝尾寺」因園區內遍佈成千上萬個達摩聞名。

面積廣達8萬坪的園區裡，沿途綠意盎然、風光明媚，勝尾寺又被稱作「花之寺」，每年11月初，周遭楓葉陸續轉紅，從高處多寶塔向下望，就像山頭打翻了顏料，賞楓期間，夜晚會特別點上燈火，為勝尾寺增添奇幻氛圍。

▲勝尾寺位於近郊園區面積廣達8萬坪，四季皆美，每逢秋季會開放夜間入園賞楓。

4.愛知縣香蘭溪

香嵐溪位於愛知縣豐田市足助町的溪谷，是愛知高原國定公園裡的一景，也是聞名全日本的紅葉觀賞地。每年11月，多達4,000棵楓樹陸續轉紅，是最佳賞楓的時期，同時迎來了熱鬧的「香嵐溪紅葉祭」。這段期間，毎天日落後到晚間9點會進行夜間點燈，整座山谷成了火紅仙境。遊客可以沿著燈火通明的小徑漫步，走過紅色待月橋，沿途欣賞五色楓壯麗景色。

▲每年11月「香嵐溪紅葉祭」點燈時，倒映在巴川上的夜楓渲染整片溪谷。（樂天旅遊提供）

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