fb ig video ETtoday search mobile

韓國人愛喝冰美式！研究成年女性適量喝黑咖啡　有助降低代謝症候群

>

▲最新研究指出成年女性適量喝黑咖啡有助降低代謝疾病率。（圖／免費圖庫unsplash）

文／中央社

「冰美式」幾乎是韓國人飯後最愛來上一杯的國民飲料，除了提神，最新研究指出，成年女性每天適量喝2到3杯黑咖啡，罹患高血壓、糖尿病、高血脂症等代謝症候群的機率可降低約34%。

代謝症候群是現代人常見的健康問題，可能增加罹患糖尿病、高血壓、高血脂、心臟病及中風風險。刊載於歐洲臨床營養學會期刊（EJCN）的韓國慶熙大學研究團隊最新研究指出，成年女性可能藉由適當飲用黑咖啡，降低罹患代謝症候群的風險。 這項研究針對2016至2021年間參與韓國國民健康營養調查的1萬4631名19歲至64歲韓國人調查飲用咖啡及其他飲食習慣進行分析，受調者分為完全不喝咖啡、一天喝一杯以下、一天喝2到3杯、一天喝超過3杯咖啡等4個族群，發現每天喝2到3杯黑咖啡的女性罹患代謝症候群的人數是完全不喝咖啡女性的66%。

研究認為，這項結果可能歸功於咖啡對高密度膽固醇HDL的影響。論文中提到，每天喝不到3杯黑咖啡的女性雖然血液中含有具消炎及抗氧化功能的高密度膽固醇HDL相對高，但有害中性脂肪的數值也較高。在男性案例中則未發現咖啡攝取量與代謝症候群有所關聯。

根據韓國市場調查業者去年底發布的統計，韓國人近年購買咖啡量快速增加，2023年平均每人一年喝了405杯，比全世界平均的152杯多出兩倍不止，相關研究也不少。 韓國中央大學研究團隊2019年也曾發表咖啡與代謝症候群相關的論文，指出經常飲用沖泡式咖啡的女性體內中性脂肪數值低，高密度膽固醇HDL則相對高，罹患代謝症候群風險比一般人低18%。

台灣衛生福利部建議，飲用咖啡、茶等飲品時，須注意咖啡因含量，成人每日咖啡因攝取量為300毫克以下。

關鍵字：

中央社, 黑咖啡, 代謝症候群

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

不適合也不願放手三大星座！TOP 1佔有慾超強　習慣一個人更難改變

不適合也不願放手三大星座！TOP 1佔有慾超強　習慣一個人更難改變

無印良品「高質感生活小物」13款新品　透明黑色牙線、小卡收納29元起

無印良品「高質感生活小物」13款新品　透明黑色牙線、小卡收納29元起

出門前洗頭竟是錯！專家曝「最佳洗頭時機」　延長頭皮潔淨時間

出門前洗頭竟是錯！專家曝「最佳洗頭時機」　延長頭皮潔淨時間

吃麵包前先做一個動作　對身體更健康、不易胖 星巴克「巨大冷水壺」補水也時尚　IKEA電腦墊久打不酸 「事業心最強」星座女Top 3！第一名覺得戀愛浪費時間　賺錢才有安全感 最敗家的三大星座！TOP 1愛吃懂玩　不知不覺荷包就空了 倫敦時裝周／孔曉振火辣看秀！BURBERRY短版風衣更潮、戶外質感大包誕生 宋慧喬女大生造型遊義　百萬勞力士、珠寶洩貴婦身分 你同時看到幾張臉？測試隱藏的天賦

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面