米蘭時裝周／宋慧喬與唐嫣看秀美翻！FENDI聯名靴、柔軟法棍包邁向百年

記者鮑璿安 ／台北報導

米蘭時裝周由FENDI打頭陣展開，在台灣時間昨（18日）晚間發表全新的2025 春夏女裝系列，即將邁入百年里程碑的FENDI在女裝藝術總監 Kim Jones帶領下，回顧1920年代現代主義著裝，運用輕柔透視面料、手工刺繡，解放出女性真實愜意的姿態。品牌大使宋慧喬身穿深色立領套裝搭配Peekaboo Soft包款現身秀場，大陸女星唐嫣也受邀，形成最美看秀畫面。

▲韓星宋慧喬、大陸女星唐嫣看秀。（圖／品牌提供）

▲宋慧喬。（圖／品牌提供）

▲FENDI 發表2025 春夏女裝系列。（圖／品牌提供）

結合品牌百年誕辰，FENDI 高級訂製服與女裝藝術總監 Kim Jones 表示，「現今女性穿著打扮的方式，還有我們在許多方面的思考方式，都奠基於 1920 年代。那個年代與當代的時尚風格及態度息息相關」。回顧品牌在1925年創立，當時現代主義出現在服裝、設計、裝飾和思想等不同領域，萌生了Kim Jones渴望回望百年前，與今時今日的現代時裝形成呼應。

從90年代的裙裝中汲取靈感，工坊的匠人們手工製作刺繡圖案，裝飾在清透材質真絲和烏干紗裙裝上，形成層層堆疊的紋理；鱷魚壓紋麂皮材質則用在 T 恤上，秀上也出現不少長袍，運用柔軟的麂皮和翻羊毛材質打造，內搭短版針織褲裝或是短裙，營造出比例之間的差異，也進而形塑現代女性面貌。聯名之作則關注在與Red Wing合作的靴款單品上，將FENDI 的配色、柔軟的 Cuoio Romano 皮革和標誌性傳統Selleria 手工縫線，運用在 Red Wing 的經典 Moc 靴款，碰撞出陽剛態度。

上一季FENDI包款趨勢轉為擁抱大尺寸的柔軟包款，本季則將經典結構Baguette再次變得更加柔和，為致敬品牌品牌創始人Adele Fendi的Mamma Baguette 包款，比一般款式變得更高、更寬且更大。手拿包則點綴了細膩的亮片刺繡，並加入手環，使其懸掛在手腕上，或以1+1形式一同出現。

▲創意總監Daniel Lee持續以新穎的戶外角度復興BURBERRY傳統，斗篷和派克大衣採用塗層布料，使其擁有英式精神的時髦外觀。（圖／品牌提供）

剛落幕的BURBERRY2025夏季系列時裝秀，本季大秀佈景由英國藝術家Gary Hume操刀設計，選址於倫敦國家劇院展開，以粗獷主義建築風格融合Gary Hume所擅長的現代格調，獨到的色彩運用，對比出品牌新作的輕盈寫意。 創意總監Daniel Lee持續以新穎的戶外角度復興BURBERRY傳統，斗篷和派克大衣採用塗層布料，使其擁有英式精神的時髦外觀，同時具備對抗陰雨天氣的機能性。而標誌性的格紋詮釋出細膩年輕的姿態，輕巧貫穿夾克、長褲和包款內襯。當然，也出現適合晚宴的羽毛絲質歐根紗上衣、手工縫製的金屬片洋裝，毫無違和地混搭工裝元素，賦予垂墜和律動感。